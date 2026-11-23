俳優・上白石萌音が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『いろはの恋は時代をかける』（毎週火曜 後10：00）。第6話では、3年3組のシール盗難騒動がSNSで炎上。体裁を守る学校側に対し、いろはは児童たち…

火曜ドラマ『いろはの恋は時代をかける』より（C）TBS 俳優・上白石萌音が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『いろはの恋は時代をかける』（毎週火曜 後10：00）。 第6話では、3年3組のシール盗難騒動がSNSで炎上。

体裁を守る学校側に対し、いろはは児童たちの心へ真っすぐに向き合おうとする。 一方、凜花（剛力彩芽）から「あなた、死んでるよ」と告げられ、自分がいつか消えゆく存在だと悟ったいろはは、真実を隠したまま生琉と距離を置こうとし…。 ついに明らかになったタイムスリップの謎。 本当にいろはは消えてしまうのか。

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そして、生琉との関係は！？ 波乱の11月24日（火）放送の第7話を前に、今回は宮﨑真佐子プロデューサーに、第6話の撮影秘話と、第7話の見どころについて語ってもらった。

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「沙耶ちゃんが書いた小説を生琉が妄想する、いわば妄想シーンですが、とても力を入れて撮りました。 設定としては、“今までゾンビだとは知らない彼氏に初めて噛みつく”となっています（笑）」「ゾンビメイクはやりすぎると、本当に怖くなってしまうので（笑）、ご本人とも相談しながら『やりすぎ？ 怖くなさすぎ？ 』と塩梅（あんばい）を調節しながらメイクしていきました。