『あんさんぶるスターズ！！』音楽プロデューサー・桑原聖、SNS私的情報で辞任 レーベル「Arte Refact」も声明

人気スマートフォンゲーム『あんさんぶるスターズ！！』の音楽プロデューサーでベーシストの桑原聖氏が、SNS上で拡散された私的な情報を事実と認め、同プロデューサー職を辞任した。桑原氏が代表を務めるレーベル「Arte Refact」は公式サイトで声明を発表し、事実関係を概ね確認したと明かした。桑原氏は自身のSNSで謝罪し、今後の活動について協議中としている。

人気スマートフォンゲーム「 あんさんぶるスターズ！！ 」の 音楽プロデューサー でベーシストの 桑原聖 （さとる）が、SNS上で拡散された「私的な情報」を事実と認め、同プロデューサー職を辞任したことなどを6日、明らかにした。

桑原が代表を務めるレーベル「Arte Refact」は公式サイトに文面を掲載。

「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております。 内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております」と明らかにした。 今後は「それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます」とした。

桑原も自身のXで「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。 現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と認め謝罪。

「本件を受け『あんさんぶるスターズ！！ 』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。 その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と記した。 桑原がベーシストを務めバンドSir Vanityも、今後の活動について「急ぎ協議を進めております」とした。

桑原は他にもゲーム・アニメ関連楽曲を多数作曲、提供している。 人気スマートフォンゲーム『あんさんぶるスターズ！！ 』の音楽プロデューサーであり、ベーシストとしても活躍する桑原聖（さとる）氏が、SNS上で拡散された私的な情報を概ね事実と認め、同ゲームの音楽プロデューサー職を辞任したことが6日、明らかになった。

桑原氏が代表取締役を務めるレーベル「Arte Refact」は公式サイトで声明を発表し、「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されたことにより、関係者、取引先、そしてファンの皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深刻に受け止めております。 内容の事実関係については、一部真実と異なる部分があるものの、概ね事実であると確認しております」と述べた。 また、桑原氏の代表取締役としての進退については、現在協議中であるとし、「決定次第、ご報告させていただきます」とした。

桑原氏は自身のX（旧Twitter）で、「私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。 現在拡散されている内容については、全てではないものの主要な部分は概ね事実です」と謝罪。 その上で、「本件を受け、『あんさんぶるスターズ！！ 』音楽プロデューサーの辞任を申し出、承諾されました。

その他のプロデュース案件や、バンド活動については、今後協議を行い、適切な場でご報告させていただきます」と記した。 また、桑原氏がベーシストとして所属するバンド「Sir Vanity」も、今後の活動について「急ぎ協議を進めております」と発表した。 桑原氏は、ゲームやアニメ関連の楽曲を数多く作曲・提供しており、その活動に影響が出る可能性が懸念される。 この騒動は、エンターテインメント業界における個人の倫理問題が、関連プロジェクトやファンに与える影響の大きさを浮き彫りにした。

桑原氏は『あんさんぶるスターズ！！ 』をはじめ、多数のメディアミックス作品で音楽プロデューサーとして重要な役割を果たしており、その辞任は今後のプロジェクト運営に支障をきたす可能性がある。 レーベル「Arte Refact」は、桑原氏の今後の進退について協議を続けるとしているが、ファンや関係者からの信頼回復には、 transparent な対応と説明が求められる。 また、この一件は、クリエイターやプロデューサーといった公的な立場にある人物の私的行動が、その职业的責任とどう向き合うべきかという問いを投げかけている。 今後の動向が注目される





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