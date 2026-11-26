テレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週火曜 深0：30）が、27日の午後8時から、2年ぶり6度目となるオンラインライブ「マジでいい加減にしろ！世間と大ズレ漫才祭り」を開催する。久しぶりの“…

※写真クリックで拡大表示しますテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週火曜 深0：30）が、27日の午後8時から、2年ぶり6度目となるオンラインライブ「マジでいい加減にしろ！

世間と大ズレ漫才祭り」を開催する。 久しぶりの“お祭り”を前に、オリコンニュースでは、オードリーと佐久間宣行氏に独占インタビューを敢行した。 これまでのオンラインライブでは、トークをメインに「どんな不用意発言があっても、将来そのことで責めたり責任を取らせたりしない」というルールのもと、出演者たちが心にしまった“テレビでは絶対に言えないこと”をぶちまけるなど、普段テレビでは見られないオードリーやゲストたちの姿を届けてきたが、今回は、番組初の“漫才企画”でネタとトークの祭典を開催する。

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この漫才企画に参戦するゲストに、平成ノブシコブシ（吉村崇・徳井健太）、ハライチ（岩井勇気・澤部佑）、レインボー（ジャンボたかお・池田直人）が決定。 オードリーも含めた4組が、“世間とズレている”ことをテーマにネタを披露し、そのネタについてトークを繰り広げる。 一体どんなお祭りになるのか。 若林くんから「いろんなライブやオンライン配信があるので、『あちこち』の配信を見てくれたファンの人たちに、トークだけじゃないものをお渡ししたい」という提案をいただきました。