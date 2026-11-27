Electronic Arts傘下『skate.』が12月1日実施する0.33アップデートと、シーズン制廃止による運営方針の大胆な転換について詳報。新モードや課金変更点を解説。

Electronic Arts と Full Circle は、スケートボードゲーム『 skate.』の重大な運営方針転換と新たなアップデート内容を11月25日に発表した。本作はPC（Steam、Epic Gamesストア、EA app）およびPS5、PS4、XBOX Series X|S、XBOX One向けに早期アクセス配信中で、基本無料のタイトルとして展開されている。この発表は、今後のゲーム内コンテンツ提供方法や課金体系に関する大規模な変更を伴うものとなっている。

0.33アップデートと新モード追加内容

今回公開された「0.33アップデート」は、12月1日に配信予定で、対戦モード「S.K.A.T.E」や近接ボイスチャット、新エリア「RINQ Hotel」などの新要素が実装される。このアップデートは、本作の運営体制を刷新する大きな節目となる更新であり、プレイヤーはより新鮮なゲーム体験を即座に享受できる環境へ移行することになる。すでにスポットバトルやブロックパーティー、近接チャットといった一部モードや機能では、正式リリースに先駆けてゲーム内テストが実施されていた。

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シーズン制廃止と運営方針の転換点

Electronic Artsは、12月1日の更新を最後に従来のシーズン制によるアップデートを廃止し、定期的なアップデートを実施する形への変更を決定した。この方針転換により、開発中のコンテンツを積極的に導入し、ユーザーからのフィードバックを収集して継続的に発展させる柔軟な形の更新が行われる。同社によると、完成度を完璧に待つことなく、より早く新鮮な更新を提供できる体制へ『skate.』を制作していくとの考えを示している。固定的なシーズン制からの脱却は、開発チームがプレイヤーの意見に即座に反応するための手段として位置づけられている。

課金要素の削除と通貨体系の変更

シーズン制の廃止に伴い、課金要素であるシーズンパス「skate.Pass」と「skate.Premium Pass」、およびゲーム内通貨「Tix」は廃止される。シーズン5の終了時にこれらのパスの自動更新は終了し、Tixは自動的に未購入のアイテムの購入に充当される。また、残ったTixは消滅するため、プレイヤーは注意深い運用が求められていた。これまでパスで提供されていたコスメティクスアイテムなどは、ゲーム内で新たに入手手段が追加される予定であり、エリアはゲーム内通貨「Rip Chips」や24時間限定パスなどを使用してプレイ可能になる。

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新エリアと対戦モードの具体的な特徴

0.33アップデートの目玉として追加される対戦モード「S.K.A.T.E」は、2人から10人で競い合う形式となっている。リーダーとなるプレイヤーが決めたトリックを再現し、5回失敗したプレイヤーから脱落していく仕組みで、最後まで残ったプレイヤーが勝利となる。また、新エリア「RINQ Hotel」が登場し、既存の「SUMR Camp」エリアも冬仕様に変貌して新たなミッションが追加される。初期プレイテストのみに存在していたせん型地形も再登場するなど、マップの多様性が強化されている。

2025年に向けた今後の展開と展望

『skate.』は2025年8月に早期アクセスを開始してから1年以上経過し、この間に大胆な改革を打ち出してきた。12月1日のアップデートを最後に、開発体制はプレイヤーとの対話を重視する新しい段階へ移行する。さらに、年明けには"エキサイティングな発表"が用意されているとしており、新モードや目玉機能のフォローアップ、さらなる新要素の登場への期待が高まっている。クロスプラットフォーム対応で1サーバーあたり最大150人のプレイヤーが参加可能な本作の今後の動向から、開発チームの視線を外すことができない。