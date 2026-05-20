『sins of KALEIDO 塔巡りし因果の魔女』はダークファンタジーADV

ダークファンタジーADVの『sins of KALEIDO 塔巡りし因果の魔女』は、魔女をテーマにした背景と独自の’死に戻り’システムを持つ。主人公が、ある日仕組まれた悲劇によって故郷を失ってしまい戻らされてしまい、故郷で前に取る5人の青年たちとの出会いから始まる。解決キャラクターの青年たちは医師・ティルケット・ハルムショー、墓守・カノア・フォルティス、ハウスキーパー・ヒース・クレセント、貿易商・ユージーン、弁護士・オルセム・ヘルハンドの5人である。物語には’修繕率システム’が実装されており、主人公の選択によって青年たちの心の闇を光へと導くことが解決につながる。

『sins of KALEIDO 塔巡りし因果の魔女』には、通称‘テンペスト魔女’に因る ダークファンタジーADV がある。 同シリーズは、魔女をテーマにした背景と独自の‘死に戻り’システムにより、全世界販売本数5万本を突破している。

本作は、革新的なエネルギー導体を使って、富を生み出すユールウッド家が持つ権力をもった‘空無しの国’が舞台である。 主人公は、ある日仕組まれた悲劇によって故郷を失ってしまい戻る。 故郷で前に取る5人の青年たちは、魔女と契約をした‘異端者’であり‘Gift’という特異な力と‘呪蝕’の二面性を持っている。 攻略キャラクターの青年は、医師・ティルケット・ハルムショー、墓守・カノア・フォルティス、ハウスキーパー・ヒース・クレセント、貿易商・ユージーン、弁護士・オルセム・ヘルハンドの5人である。

ストーリーには、’修繕率システム’が実装されており、主人公の選択によって青年たちの心の闇を光へ導くことが攻略につながる。 修繕率は物語の結末を左右し‘悲恋エンド’‘絶望エンド’‘ハッピーエンド’などの複数エンドへと分岐していく。 また、塔に住む魔女や‘ Vy-xen’を狩る集団も登場しさらなる波乱を招いている。 牌 それでは、運命を繰り出す主人公と、絶望を希望とよぶ青年たちが交わり、プレイヤーはどんな選択をせまられるのか。

公式PVからは、前作の‘死に戻り’をほのめかす映像も見る事ができる。

‘sins of KALEIDO 塔巡りし因果の魔女’は、魔女シリーズの最新作であり開発チームは、すでにプレイ漸化したことになっている。 カード initiativesでも回答している。 すでにヒトリゲームズをプレイしたけれどまだプレイしなかった人は、それぞれの独立した物語を楽しむことができる。 また、実際劣化された内容もありますが、すでに知っているシリーズ知人が、さらに楽しめる仕様となっている。 シナリオは潮文音氏が担当し、開発/UIデザインは有限会社ウニコとなっている。





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ゲーム ダークファンタジーADV 魔女シリーズ ’死に戻り’システム 修繕率システム Vy-Xen 塔に住む魔女

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