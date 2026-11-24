日本テレビの報道番組『news every.』（月～金 後3：50）が24日に放送され、2022年にすい臓がんを公表し、25年11月8日に53歳で死去した日本テレビアナウンサーの菅谷大介さんのがん公…

日本テレビの報道番組『news every. 』（月～金 後3：50）が24日に放送され、2022年にすい臓がんを公表し、25年11月8日に53歳で死去した日本テレビアナウンサーの菅谷大介さんのがん公表からの活動を振り返った。 11月の「すい臓がん啓発月間」に合わせ、病と向き合いながらも、「伝えること」を続けた菅谷さんの活動の軌跡を振り返った。

番組には菅谷さんの妻も出演し、がん発覚の瞬間や自身の経験を実直に「伝えること」に励んでいた菅谷さんの姿を伝えた。 VTR明け、鈴江奈々アナは「菅谷さんがすい臓がんの治療をしていたとき、過ぎ去った過去を後悔しても、まだ来ない未来を憂慮しても意味がない。 とすれば今をどう生きるか、今できることを積み重ねていった先に、きっと明るい未来が待っていると信じて、前に向かっていきたい。

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きっとアナウンスの仕事も同じだと思う、と話していました」と明かし、「菅谷さんに教わったアナウンサーとしての姿勢を大切に誰かの力となれるよう、伝える襷をつないでいきます」と語った。22年8月にすい臓がんを公表。21年11月「箱根駅伝」の準備を兼ねて人間ドックを受けたところ、すい臓がんが見つかり、抗がん剤治療、腹腔鏡手術などを受けたことを明かしていた。