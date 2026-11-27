Xiaomiは背面ディスプレイを備えたフラグシップ機「Xiaomi 18 Pro」と「Xiaomi 18 Pro Max」を日本に初投入する。日本市場の需要に応えるため上位のPro Maxのみにおサイフケータイを搭載し、ドコモの周波数帯にも準拠させた。Proは基本的にグローバル仕様に準拠しており、提供しやすい形で導入している。

Xiaomiが満を持して投入するフラグシップモデルが、背面にディスプレイを備えた「Xiaomi 18 Pro」と「Xiaomi 18 Pro Max」だ。 これまでも、フラグシップモデルや最上位版にあたるカメラ機能に特化したUltraは投入してきたが、Proモデルは今回が日本初上陸。

しかもXiaomi 18 Pro Maxには、フラグシップモデルに待望されていたおサイフケータイが採用されている。 背面ディスプレイの印象が強く、一見すると飛び道具的な機能を備えた機種に見えるが、Xiaomi Japanのプロダクトプランニング本部長の安達晃彦氏によると、必ずしもそうではなく、2機種ともXiaomiにとっての王道的なフラグシップモデルだという。 実際、カメラも「Xiaomi 17 Ultra」の1型ほどセンサーサイズは大きくないが、ライカとの協業で画質は非常に高く、MaxはHDRに強いLOFICにも対応する。

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一方で、Xiaomiはこれまでフラグシップモデルの導入を慎重に進めてきた経緯がある。 実際、1シリーズ前は無印の「Xiaomi 17」の投入が見送られており、Ultraのみの展開だった。 ここにきて、ProとPro Maxの両方を一気に投入した狙いはどこにあるのか。 Pro Maxにのみおサイフケータイを対応させた経緯も含め、安達氏に話を聞いた。