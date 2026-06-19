「VIVANT」×サンリオコラボ決定！ハローキティやシナモロールがドラマキャラに

TBS日曜劇場「VIVANT」とサンリオキャラクターズのコラボレーションが実現。公式キャラクター「ヴィヴァンちゃん」がXで発表し、ファンから大きな反響が寄せられている。

2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系 日曜劇場 「 VIVANT 」と、世界中で愛される サンリオ キャラクターズの夢の コラボ レーションが実現した。 番組公式キャラクター「 ヴィヴァンちゃん 」が自身のX（旧Twitter）アカウントで発表し、瞬く間に話題が拡散。

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドンといった人気キャラクターが、ドラマの主要キャストが演じる役柄の衣装をまとったビジュアルが公開され、ファンからは歓喜の声が相次いでいる。

「VIVANT」は、福澤克雄監督が原作を初考案したオリジナルドラマ。 自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である乃木（堺雅人）を主人公に、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」との攻防を描く。 壮大なスケールと緻密なストーリー展開、予想を覆すキャスティングが大きな話題を呼び、放送中からSNSを中心に社会現象級の盛り上がりを見せた。 シーズン1の最終回は視聴率19.6％を記録し、続編を望む声が殺到。

その期待に応える形で、シーズン2が今年7月26日から2クール連続で放送される異例の措置が取られている。 今回のコラボは、シーズン2を盛り上げるためのプロモーション施策の一環として企画された。 今回のコラボビジュアルでは、ハローキティが乃木（堺雅人）のトレンチコート姿を再現。 マイメロディは薫（二階堂ふみ）の可憐なドレススタイル、クロミは黒須（松坂桃李）のクールなスーツ姿、シナモロールはノコル（二宮和也）の白い民族衣装をそれぞれ完璧に着こなしている。

さらに、ポムポムプリンはドラム（富栄ドラム）の特徴的な帽子と衣装、ハンギョドンはベキ（役所広司）の重厚なローブを身にまとっている。 各キャラクターの愛らしさとドラマの世界観が絶妙に融合したビジュアルは、見る者の心をつかんで離さない。 SNS上では「まさかの推しと推しがコラボ！ 」「サンリオとVIVANTのコラボ！？

ノコル様シナモロールさん！！ 」「ノコル姫がまっしろくてもちもちしてるの再現率高くてありがとうございます」といった驚きと喜びのコメントが殺到。 特にシナモロールが演じるノコル（通称ノコルン）の再現度の高さに絶賛の声が上がっている。 また「クロミちゃんは相性よさげ」「ぎょどんさんがおる！

」「サンリオってなんでもやるな…」など、各キャラクターのビジュアルに対する反応も様々で、コラボを心待ちにするファンの熱意が伝わってくる。

「VIVANT」はシーズン2に向けてさらなる盛り上がりを見せており、今回のサンリオとのコラボはその一環として企画されたものとみられる。 サンリオファンとドラマファンの双方を楽しませるこの試みは、エンターテインメントの枠を超えた新しいファン層の開拓にもつながるだろう。 シーズン2の放送開始とともに、コラボグッズの販売やイベントの開催も予定されており、今後の展開から目が離せない。 ドラマの深いストーリーとサンリオの可愛らしさが融合する奇跡のコラボレーションを、ぜひ自分の目で確かめてほしい





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