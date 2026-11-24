SteelSeriesがT1とのコラボによる限定コレクションを2027年1月15日に発売します。マウスパッドとキーキャップの2種で、価格は8,210円と13,160円（いずれも税込）です。

『リーグ・オブ・レジェンド』の世界大会で6度の優勝を誇るT1の歴史と、2026年に創立25周年を迎えたSteelSeriesの歩みを重ね、両社のeスポーツへの情熱を形にしたコレクションと位置づけられています。

T1のファンが日常のゲーミング環境でチームへの思いを表現できる製品として展開されます。

Also read 好きなIPが入った福袋、8割が「買いたくなる」と回答

「SteelSeries QcK XXL Mousepad: T1 Edition」は、T1の選手のシルエットとサインをあしらった大型マウスパッドです。 表面にはSteelSeries独自のマイクロウーブンクロス技術を採用しており、滑らかな操作と安定したトラッキングを実現するとしています。 参考価格は8,210円（税込）です。

Advertisement

「SteelSeries Full Size Keycaps: T1 Edition」は、T1のチームカラーである赤と黒を基調とした104キーのセットです。 選手のサインがレーザー刻印されており、日常的な使用による表面のテカリを抑えつつ、キーキャップの質感を保つ仕上げが施されています。 対応するのはApex Pro、Apex 5、Apex 7、Apex 9の各シリーズです。 MX系スイッチを採用した多くのメカニカルキーボードにも装着でき、テンキーレスやコンパクトサイズのキーボードでも、必要なキーを選んで使用できるとしています。 参考価格は13,160円（税込）です。