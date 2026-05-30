「Scale the Depths」の盗作被害とインディーゲームの品質

インディーゲーム「Scale the Depths」は、イベントでベスト100入りを果たし、最終的にitch.ioで当時の最も人気の釣りゲームに躍り出たとのこと。数百万回再生されたYouTuberの動画もあり、Steamでのウィッシュリスト登録数は2025年2月末で1万5000件を超え、広く注目を集めたゲームになった。 しかし、注目を集めたことによって、「盗作」の憂き目にも遭遇したという。2025年3月に、ある企業によるコピー作品がモバイル向けに登場。そのゲームは『Scale the Depths』のコードやアートを丸ごと盗んだだけでなく、課金要素や広告も設定されていたという。Glass Gecko Gamesとして権利者としての申請をおこなったものの、「クローン」が作られたメーカーは、そのたびにアセットをAIフィルターにかけたり、軽微な修正をおこなったりして異議を申し立て、巧みにかわされてしまったとのこと。

「Scale the Depths」は、イベントでベスト100入りを果たし、最終的にitch.ioで当時の最も人気の釣り ゲーム に躍り出たとのこと。 数百万回再生されたYouTuberの動画もあり、 Steam でのウィッシュリスト登録数は2025年2月末で1万5000件を超え、広く注目を集めた ゲーム になった。

一方で注目を集めたことによって、「盗作」の憂き目にも遭遇したという。2025年3月に、ある企業によるコピー作品がモバイル向けに登場。 そのゲームは『Scale the Depths』のコードやアートを丸ごと盗んだだけでなく、課金要素や広告も設定されていたという。 Glass Gecko Gamesとして権利者としての申請をおこなったものの、「クローン」が作られたメーカーは、そのたびにアセットをAIフィルターにかけたり、軽微な修正をおこなったりして異議を申し立て、巧みにかわされてしまったとのこと。

そうしたクローンは複数登場し、ついにGlass Gecko Gamesの数少ないメンバーで対応できる労力を超えてしまったという。 そのため同スタジオは、権利者としての申し立てを泣く泣く諦めることとなったようだ。 そうしてクローンが多発した理由についてSerpexnessie氏は、改変/抽出のしやすさがあったと振り返っている。

『Scale the Depths』はゲームジャムへの提出後からAndroid版や中国語翻訳版などがファンメイドで手がけられていたといい、「コピー/改変のされやすさ」が悪質な模造品の出現に拍車をかけたのだろうと分析している。 そうして模造品の被害を受けたものの、対処を諦めたGlass Gecko Gamesは『Scale the Depths』の磨き上げに専心。 パブリッシャーのPretty Soonと契約を結んだこともあり、マーケティングやローカライズについての助けを同社から貰えたという。

またSteam向けに展開するにあたって、itch.io版から要素を拡張。 寄生虫/フジツボといった要素も追加し、ビジュアルも刷新したとのこと。 磨き上げを施してリリースに備えた一方、意外にも「模造品」が『Scale the Depths』の後押しになったのだという。 というのも、模造品は全体的に質が悪く、広告や課金要素が多すぎて評価が低い傾向にあった。

さらに盗作したメーカーが『Scale the Depths』そのものの映像を使って「宣伝」したことも相まって、「模造品」に触れたユーザーがオリジナルの『Scale the Depths』に集まる結果になったという。 今回Serpexnessie氏から伝えられた「盗作」の被害。 同氏が把握する事例のほか、スレッド内に寄せられた報告も見るに、対応する余裕のないインディー開発者の作品が企業に盗まれる事例は珍しくない事例のようだ。 なおSerpexnessie氏は投稿において、結局はゲームの品質が売上に繋がるといった持論を述べている。

宣伝などはあくまで品質の高いゲームを後押しするにすぎないと考えているそうで、「良いゲームはそれ自体で売れる」という言説について「ある意味で真実である」との見解を示した。 ゲームが早期に注目を集められるかどうか、また盗用作品に宣伝効果があるかどうかにかかわらず、結局は質の高い作品を作れなければ売上には結びつかないと考えているわけだろう。 本作はさっそくSteamにてさっそく100件中87％が好評とする「非常に好評」ステータスを得ており、盗用にめげずに品質面を磨き上げたという同氏の証言の裏付けと言えるかもしれない





AUTOMATONJapan / 🏆 74. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scale The Depths 盗作 インディーゲーム 品質 売上 Steam Itch.Io

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crafted Sweets: Butter's CottageButter's Cottage is a craft-style dessert that was born out of a need to solve the challenges faced by small-scale dairy farmers. The brand focuses on utilizing the by-product of butter-making, known as skim milk, to create delicious and unique desserts. By carefully crafting each piece with human hands, Butter's Cottage aims to support local dairy farmers and create a new cycle of food production.

Read more »

radiko Partners with MUSIC AWARDS JAPAN 2026 for Free Audio Serviceradiko, a free radio and podcast service provider, will provide a free audio service for the MUSIC AWARDS JAPAN 2026, a domestic-scale international music award, in partnership with the event. The service will allow users to listen to the live audio broadcast of the award ceremony on smartphones and computers.

Read more »