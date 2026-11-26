PayPayマネーライトを現金化する目的で第三者へ譲渡する行為はPayPayの利用規約違反であり、PayPay残高の利用停止やアカウントの閉鎖などの措置を講じる場合があると警告している。

PayPayマネーライトは、クレジットカードなどからチャージできる電子マネーで、現金化できない。 同社は、これを現金化する目的で第三者へ譲渡する行為はPayPayの利用規約違反であり、PayPay残高の利用停止やアカウントの閉鎖などの措置を講じる場合があると警告している。

PayPayマネーライトは、「PayPayカード」「PayPayクレジット」「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」などでチャージした残高。 買い物での支払いや他のユーザーへの送金に使え、本人確認前でも利用できるが、銀行口座への出金（現金化）はできない。 PayPayは、PayPayマネーライト現金化サービスを発表した事業者名を明らかにしていないが、11月25日、電子ギフト券のオンライン買取サービス運営企業が、PayPayマネーライトの買取受付を始めたと発表していた。

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利用者がPayPayアプリから送ったPayPayマネーライトを確認し、買取代金を本人名義の銀行口座へ振り込むサービス。 買取率は93％（1万円分で9300円）で、受付額は1万円以上（初回は5万円まで）という。 サービスの発表文ではPayPayの利用規約にも言及。