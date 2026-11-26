PayPayは11月26日、同社残高の「PayPayマネーライト」の現金化をうたうサービスについて注意喚起を行った。一部の事業者が発表した買い取りサービスについて、PayPayは企画・運営に一切関与していないと表明している。現金化目的での第三者への譲渡は利用規約違反に該当し、残高の利用停止やアカウント閉鎖などの措置を講じる場合があるという。

スマートフォン決済大手のPayPayは11月26日、同社の決済残高「PayPayマネーライト」の買い取りや現金化をうたう外部サービスについて、公式のお知らせを通じて注意喚起を行った。

同社は当該サービスへの関与を完全に否定しており、規約違反としてアカウント閉鎖などの厳しいペナルティーを科す可能性があるとして、絶対に利用しないよう呼びかけている。 今回の注意喚起のきっかけとなったのは、一部の事業者が11月25日に発表した買い取りサービスだ。 この事業者は、利用者が保有するPayPayマネーライトを買い取り、その対価として現金を指定の銀行口座へ振り込む仕組みを提供すると告知していた。

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これに対しPayPayは翌26日、「PayPayマネーライトの現金化をうたうサービスにご注意ください」と題したセキュリティ告知を掲載した。 同社はその中で、該当するサービスは自社が提供あるいは承認したものではなく、企画や運営にも一切関与していないと明言している。 さらに、当該サービスの利用によって生じたトラブルや損害等についても、同社としては一切の責任を負いかねる姿勢を示した。 PayPayの残高には複数の種類があり、法的な位置付けや機能が異なっている。