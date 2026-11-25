PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG MOBILE PUBG MOBILE 配信元 KRAFTON 配信…

第1弾アーティストに『IVE』が参加、新曲「Renegade」とミュージックビデオを12月2日に公開 株式会社KRAFTONは、バトルロイヤルゲーム『 PUBG: BATTLEGROUNDS』と『 PUBG MOBILE』が共同で展開する PUBG の継続型音楽プロジェクト「THE SQUAD」を発表したことをお知らせします。

最初の参加アーティストとして『IVE』（アイヴ）が参加し、「THE SQUAD feat. IVE, presented by PUBG: BATTLEGROUNDS & PUBG MOBILE」という名称で「THE SQUAD」初のオリジナル楽曲「Renegade」とミュージックビデオを12月2日（水）に公開します。 本プロジェクトでは、両ゲームにわたってオリジナル楽曲、ミュージックビデオ、ゲーム内コンテンツを展開します。

Also read 「推し活×双眼鏡」をテーマにしたショートドラマ3作品をビクセン公式Instagramにて公開中。

「THE SQUAD」の音楽とビジュアルコンセプトは、テーマに沿ったコンテンツやゲーム内アイテムとして両ゲームにも広がり、楽曲のリリースとPC・コンソール・モバイルのPUBGプレイヤーの体験を結びつけます。 「THE SQUAD」は、様々なアーティストが、自身のサウンド、パフォーマンス、アイデンティティを通じて、“BATTLEGROUNDS”の精神を再解釈するPUBGのオリジナル音楽プロジェクトです。 PUBGにおける「Squad」とは、予測できない状況のなかでも共に立ち向かい、生き残り、前進するチームを意味します。

「THE SQUAD」は、このエネルギーをゲームの枠を超えて広げ、アーティスト、音楽、パフォーマンス、そしてファンが、共通の挑戦と体験を築いていくプロジェクトです。 参加するアーティストごとに新たな解釈が加わり、プロジェクトは核となるアイデンティティを保ちながら進化していきます。 『IVE』は、「THE SQUAD」の最初の参加アーティストとして新曲とミュージックビデオ「Renegade」でプロジェクトの幕を開けます。

Advertisement

「Renegade」は、予測できない状況のなかでも揺らぐことなく、慣習や枠を破って勝利に向かって突き進む自信を描いた、「THE SQUAD」初のオリジナル楽曲です。 『PUBG: BATTLEGROUNDS』と『IVE』は、今月11月4日の44.1アップデートにて、「LOVE DIVE」にインスパイアされたコンテンツをマップ「Rondo」の展開やキャラクターをテーマにしたアイテムやコスメアイテムなどの展開をするコラボレーションを展開しておりますが、「THE SQUAD」は、このコラボとは別に始動するプロジェクトとして、『IVE』を最初の参加アーティストとして展開いたします。

「THE SQUAD feat. IVE」ティザー公開のキーアートとミュージックビデオを11月25日（水）にて、『PUBG: BATTLEGROUNDS』および『PUBG MOBILE』の公式チャンネルで公開いたします。 また、12月2日（水）には「Renegade」のミュージックビデオ本編を公開予定です。 そして、「THE SQUAD feat.

IVE」のゲーム内コンテンツとして、『PUBG: BATTLEGROUNDS』および『PUBG MOBILE』のPC・モバイル・コンソールそれぞれのプラットフォームテーマに沿ったアイテムを展開します。 PCおよびコンソールの『PUBG: BATTLEGROUNDS』では、プロジェクトのビジュアルコンセプトにインスパイアされた、テーマ別のゲーム内ロケーションを追加します。

”『IVE』と一緒に『PUBG MOBILE』の世界へ飛び込もう”。2026年を通じて『PUBG MOBILE』は数々のセレブリティコラボレーションを展開し、限定の音楽やゲーム内アイテムなど、様々な体験をプレイヤーに提供してきました。 『PUBG MOBILE』プレイヤーより『IVE』の登場を望む声をいただいており、今回のプロジェクトにてPUBGにインスパイアされた全く新しい戦闘のビジュアルをまとってバトルグラウンドに降り立つ『IVE』をモバイルプレイヤーとファンの皆さまにお届けします。