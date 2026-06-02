「PAPERHEAD」9月19日配信決定！段ボール世界のブーマーシューター、魔法の鉛筆で戦う

FPSとホラーアドベンチャーを融合した「PAPERHEAD」が9月19日に日本配信。PC/PS5/Xbox対応。魔法の鉛筆で世界を書き換え、可愛くも恐ろしい段ボールの敵と戦う。

パブリッシャーのBlack Tower GamesとデベロッパーのPaper House Studiosは、新作FPS ホラーアドベンチャー ゲーム 『 PAPERHEAD 』を2024年9月18日にリリースすると発表した。

時差の関係で日本では9月19日の配信となる見込みだ。 対応プラットフォームはPC(Steam)、PS5、Xbox One、Xbox Series X|Sで、ゲーム内の日本語表示に対応している。 本作は、FPSとホラーアドベンチャーを融合させたユニークなタイトルだ。 特に『DOOM』シリーズに代表されるブーマーシューターの流れを汲み、ハイテンポな射撃戦が最大の特徴である。

プレイヤーは段ボールで構成された奇妙な世界を探索し、多彩な武器や魔法の鉛筆を駆使して敵を倒しながら、闇の真実へと迫っていく。 攻撃手段は非常に豊富に用意されている。 基本的なピストル、ショットガン、マシンガンなどの銃火器に加え、蹴りによる直接攻撃や、爆発する樽を蹴り飛ばして敵を巻き込むことも可能だ。 また、高いジャンプ能力を活かして、敵を頭から踏み潰すという豪快なアクションも楽しめる。

敵によっては特定の攻撃に対する耐性を持つため、状況に応じて柔軟に戦術を切り替える必要がある。 さらに、段ボールの世界ならではの魔法の鉛筆が重要な役割を果たす。 この鉛筆は、爆弾を描いて蹴り飛ばす攻撃手段として使えるだけでなく、壁に扉を描いて新たな道を創造したり、記述を書き換えて環境を変化させたりと、ギミック突破の鍵となる。 戦闘と謎解きの両方で活躍する万能ツールとして、プレイヤーの創造性が試されるだろう。

本作は「キュートだがおっかない世界」と表現されている。 キャラクターはすべて段ボールで作られており、一見かわいらしい雰囲気を醸し出している。 しかし、敵キャラクターのデザインは非常に恐ろしく、段ボールでありながら倒すと大量の血しぶきが飛び散るゴア表現が印象的だ。 このギャップがゲームに独特の魅力を与えている。

ストーリーは、プレイヤーが目を覚ますと段ボール世界にいるというところから始まる。 何が起きているのか、なぜここにいるのかを探るうちに、世界の闇の真実が徐々に明らかになる。 シューティングアクションとホラーサスペンスが絶妙に組み合わさった本作は、ブーマーシューターファンはもちろん、ユニークな世界観を求めるプレイヤーにもおすすめだ。 配信開始が待ち遠しい





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