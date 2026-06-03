「PointMap+」とTV番組を連動させた新しいTV視聴体験

番組内で紹介される店舗や場所は、放送後にSNSでも話題となることが多く、「実際に行ってみたい」というファンからのニーズがあります。本マップは、今後毎週更新され、番組内で紹介されたスポットを毎週番組放送後、継続的に追加していきます。

番組内で紹介される店舗や場所は、放送後にSNSでも話題となることが多く、「実際に行ってみたい」というファンからのニーズがあります。 本マップは、今後毎週更新され、番組内で紹介されたスポットを毎週番組放送後、継続的に追加していきます。

「PointMap+」は、写真とテキストを組み合わせて、誰でも簡単にジブンだけのデジタルマップを作成・公開できるWebサービスです。 テーマを決めてデジタルマップ（地図）を作成し、ジブンならではの視点やストーリーを発信する「マッパー」と呼ばれる新しいインフルエンスが世界中で増えてきています。 また個人だけではなく、自治体も含めて、新たな情報発信プラットフォームとして広がりを見せ、デジタルマップを起点とした「マッパーカルチャー」が徐々に浸透し始めています。

本施策により、視聴者は番組で紹介された飲食店や立ち寄りスポットを、いつでも確認し番組の体験をそのまま追体験することが可能になります。

「番組を観る」だけで終わらない、「番組を観てデジタルマップを用いて体験する」という新しいTV視聴体験を提供します。 本施策は、TV番組とデジタルマップを連動させることで、コンテンツの価値をさらに拡張し、視聴体験をリアルな行動へとつなげて、またネット上での番組視聴を促進する新しい試みです。

「PointMap+」は今後も、TV番組、Webメディアなど様々なコンテンツと連携し「コンテンツの場所情報を地図で共有して楽しむ・活かす」というありそうでなかった新しいエンタメ体験を目指してまいります





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pointmap+ TV番組 デジタルマップ マッパーカルチャー 新しいTV視聴体験

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

使う、見る、読むオリジナルの地図コンテンツを作成する「PointMap+」新プランリリース株式会社iHistoryは、ユーザーが選んだデザインの地図に写真やテキストを組み合わせてオリジナルのデジタルマップを作成できるWebサービス「PointMap+（ポイントマッププラス）」に無料プラン「iHistory FREE」を追加、4月14日から提供を開始した。

Read more »

アマゾン、Fire TV Stick 4K Selectと新型スマートテレビを発表Amazonは、4KストリーミングメディアプレーヤーFire TV Stick 4K Selectと新型スマートテレビシリーズを発表しました。Fire TV Stick 4K Selectは、新OS「Vega」を搭載し、Xbox GamingやAlexa+に対応。スマートテレビは、50〜75インチのFire TV Omni QLEDシリーズ、32〜55インチのFire TV 2および4シリーズがラインナップ。Alexa+機能により、Prime Videoのコンテンツ検索や映画鑑賞中の情報取得も可能になります。

Read more »

スザンヌ「熊本親子遊びMAP」「九州おすすめ温泉MAP」を紹介 息子と体験した“人生初の混浴風呂”エピソードも (2026年1月16日)タレントのスザンヌ（39）が15日、自身のインスタグラムでライブ配信を行い、デジタルマップ作成サービス「PointMap＋」を活用した情報発信について語った。配信では、熊本や九州のおすすめスポットを紹...

Read more »

【新機能リリース！】デジタルマップ作成サービス『PointMap+』に生成AI機能を導入！地図づくりが、誰でも、より簡単に！／スタートアップiHistory Inc.【新機能リリース！】デジタルマップ作成サービス『PointMap+』に生成AI機能を導入！地図づくりが、誰でも、より簡単に！／スタートアップiHistory Inc. 株式会社iHistoryのプレスリリース

Read more »

【イベントレポート】スタートアップ iHistoryが新次元の地図概念「MAP 3.0」を提唱。Apple Vision Proアプリ『PointMap+Life(αVer.)』で京都の魅力を空間体験【イベントレポート】スタートアップ iHistoryが新次元の地図概念「MAP 3.0」を提唱。Apple Vision Proアプリ『PointMap+Life(αVer.)』で京都の魅力を空間体験 株式会社iHistoryのプレスリリース

Read more »

Amazon Fire TV Stick HDレビュー：Alexa+新機能と広告問題、Rokuとの比較新型Fire TV Stick HDに搭載されたAIアシスタントAlexa+の「Jump To」機能と「Adaptive Display」の実用性を評価。Rokuとの価格・性能比較、ホーム画面の広告問題、Bluetoothaudioなど詳細を_report。

Read more »