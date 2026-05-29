「OLIVE YOUNG FESTA JAPAN 2026」連動企画！日本限定Kビューティー特典セール開催中

韓国発のビューティー＆ウェルネスストア「OLIVE YOUNG」が、日本向けに特別なセール企画を実施。最大70%OFFの割引や限定ジャンボセット、さらに10%追加クーポンでお得にK-Beautyを楽しめるチャンス。

先日日本で開催され大盛況を収めた「 OLIVE YOUNG FESTA JAPAN 2026」と連動し、日本限定の「K ビューティー 特典」企画がスタートしました。 この企画では、フェスタで特に人気を集めたブランドをはじめ、日本で高い支持を得ている韓国コスメやライフスタイル商品を一堂に集め、特別割引価格で提供します。

さらに、オリーブヤング グローバルの公式サイトまたはアプリからダウンロードできる10%追加割引クーポンを併用すれば、お気に入りのアイテムをさらにお得に手に入れることができます。 特に注目は「ジャンボセット」と呼ばれる限定ビッグボトル。 通常サイズを遥かに超える大容量でありながら、コストパフォーマンスに優れたこのセットは、今回のセールのために特別に用意されました。 スキンケアからメイクアップ、ウェルネス商品まで幅広く取り揃えられており、K-Beautyファンには見逃せない内容となっています。

オリーブヤングは、韓国国内に1,400以上の店舗を展開する韓国最大級のビューティー＆ウェルネスストアです。1999年の設立以来、蓄積された専門知識とビッグデータを活用し、常に最新の美容トレンドを発信し続けています。 その信頼性から、「韓国旅行に行けば必ず立ち寄るマストスポット」として定着し、2024年には外国人顧客の売上が前年比140%増を記録するなど、世界中の観光客から絶大な支持を集めています。 今回のセールは、年に4回（3月・6月・9月・12月）のみ開催される同店の代表的なイベント「オリヤンセール」の一環です。

通常時から人気の高い商品が最大70%OFFという破格の割引率で提供されるほか、ブランドごとの追加クーポンや、ここでしか購入できない限定企画セットも豊富にラインナップされています。

「OLIVE YOUNG Global」は、そんな韓国現地のショッピング体験をそのまま日本からオンラインで楽しめるグローバルECプラットフォームです。2019年のローンチ以来、K-Beauty、K-Wellness、K-Lifestyleにわたる1万点以上のアイテムを取り扱っています。 最大の魅力は、韓国に行かずとも信頼できる最新トレンドの正解を入手できる点にあります。 韓国コスメ市場には数多くの選択肢があり、どれが本物か迷う日本の消費者に対して、現地で実際に流行しているリアルなアイテムを厳選して提案します。

また、メーカー直営による100%正規品保証により、安心して購入できるのも大きな強みです。 単なるECサイトを超え、日本における最も信頼されるK-Beautyのゲートウェイとして、現地の熱量と最新情報を届けています。 今回のセールはまさにその集大成とも言えるもので、日本のK-Beautyファンにとって見逃せない機会です。 ぜひこの機会に、オリーブヤングが誇る本場のビューティー体験をお楽しみください。

さらに、今回のセールでは通常の割引に加えて、ブランド別の追加クーポンや限定セットが多数用意されています。 例えば、人気のスキンケアブランド「Dr.G」や「COSRX」のアイテムが特別価格で登場。 また、韓国で話題のウェルネス商品やサプリメントもラインナップされており、美容と健康をトータルでサポートします。 クーポンは公式サイトやアプリから簡単にダウンロードでき、購入時に適用するだけ。

期間限定のため、早めのチェックがおすすめです。 オリーブヤングは、単なる商品販売に留まらず、韓国カルチャーを体感できるイベントやキャンペーンも積極的に展開。 日本と韓国の架け橋として、これからも多くの消費者に新たな価値を提供し続けるでしょう





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