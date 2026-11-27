「OttoAibox P3 Pro」「Ottocast Play2Video Ultra」などが最大45％オフ：Amazonブラックフライデー
Ottocastは、12月7日まで開催の「Amazonブラックフライデー」へ参加。クーポンコードを利用するとセール価格からさらに15％オフとなり、ディスプレイオーディオなどが最大45％になる。
対象製品は車載AIボックス「OttoAibox P3 Pro」、有線CarPlay／Android Autoのワイヤレス化などが行える車載アダプター「Ottocast Play2Video Ultra」、BMW専用の車載端末「OttoAibox I3」、独立型ディスプレイオーディオ「OttoScreen AI」、スマートフォンの画面を車載タッチパネルから操作できるアダプター「Ottocast Mirror Touch」、コンパクトな小型アダプター「Ottocast Mini Pico」など。
OttoAibox P3 Pro リモコンセット（通常6万4999円）：4万6619円→3万9626円（39％オフ）Ottocast Play2Video Ultra リモコンセット（通常2万3799円）：1万5999円→1万3599円（42％オフ）Ottocast Mirror Touch（通常1万9980円）：1万2749円→1万837円（45％オフ）「GEO BLACK FRIDAY SALE 2026」開催、中古スマホ／ゲームや4Kテレビが割引に 11月21日からSamsungオンラインショップで「ブラックフライデー」開催 最大19％ポイント還元、折りたたみスマホも対象
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