「NU Festival 2026」がTAKANAWA GATEWAY CITYで開幕

「NU Festival 2026」は、音楽、アート、テクノロジーを横断する本フェスティバルで、6月26日から28日にかけてTAKANAWA GATEWAY CITYで開催される。スペイン・バルセロナ発の国際フェスティバル「Sónar」がコラボレーターとして参加し、ライブやDJ、アート展示、トークセッションなど、多彩なプログラムを実施する。

都市の意味や文化は、デベロッパーやランドスケープアーキテクトだけがつくるものではない。 そこに集う人々がどんな表現を生み出し、どんな関係性を育むのか。 その積み重ねによって、街は少しずつ輪郭を獲得していく。6月26日から28日にかけて TAKANAWA GATEWAY CITY で開催される「音楽、 アート 、 テクノロジー を横断する本フェスティバルには、スペイン・バルセロナ発の国際フェスティバル「 Sónar 」がコラボレーターとして参加。

ライブやDJ、アート展示、トークセッションなど、多彩なプログラムを街全体で実施する。 今回『WIRED』日本版は、そんな「NU Festival 2026」にメディアパートナーとして参画する。 会場となるTAKANAWA GATEWAY CITYは、JR東日本が「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置付ける新たな都市開発エリアだ。

「NU Festival 2026」は、この街全体を舞台にしながら、音楽やアート、テクノロジーが交差する新たな文化体験の創出を目指している。 1994年にバルセロナでスタートした「Sónar」は、電子音楽を起点にアートやテクノロジー、サイエンスを横断する世界有数のフェスティバルへと発展してきた。 日本でも、2000年代から「SónarSound Tokyo」が開催されており、その名を知る読者も多いだろう。

今回の「NU Festival 2026」では、そうした「Sónar」の視点を取り込みながら、TAKANAWA GATEWAY CITYという新たな都市空間で独自のプログラムを実施する。 メインプログラムである「NU Live」では、TAKANAWA GATEWAY Convention Center内のLINKPILLAR Hallを舞台に、Sónar Soundと連携したライブやDJパフォーマンスを実施。 Actress、Nathan Fake、William Basinski、DJ KRUSHら国内外のアーティストが出演する。

また「NU Live」の会場内には、ロサンゼルス発の非営利ネットラジオ「dublab」の日本支局であるdublab.jpがキュレーションするリスニングルームを設置。 オーディオテクニカのプレミアムオーディオ環境のもと、音楽とじっくり向き合うための空間が用意される。 さらに、音の振動や響きを体感するSOUND BATHルームも設けられ、ライブ鑑賞とは異なるかたちで音を味わうことができる。

「NU Art」では、2026年3月にオープンした文化創造拠点「MoN Takanawa」を会場に、展示やトークを通じて、アートとテクノロジーの関係を問い直す。 クリエイティブ空間「Box300」では、カンファレンスや展示イベントを手がける「Sónar+D」との連携のもと、アーティスト／AI研究者の徳井直生がキュレーションを担当する。

「Beyond / Alternative GenAI」をテーマに掲げ、国内外の多様なアーティストを招聘。 生成AI以後の創造性をめぐる作品やパフォーマンス、議論を紹介する。 同プログラムでは、徳井と「Sónar+D」ディレクターのAndrea Faroppaによるトークセッションも実施。 『WIRED』日本版 エディター・アット・ラージの小谷知也がモデレーターを務め、AIと人間の創造性をめぐる議論を交わす。

詳しいタイムテーブルは、追って発表予定だ。 一方、「MoN Takanawa」内の100畳の畳スペース「Tatami」では、かつて西麻布を拠点に実験的な表現を紹介してきたSuperDeluxeとの協働プログラムを実施。 サウンドインスタレーションやオーディオビジュアル作品、アンビエントライブ、DJに加え、生花やライブペインティングなど、多様な表現が同じ空間に集まる。 音楽、映像、美術、身体表現の境界を越えながら、来場者がそれぞれの感覚で作品や空間と向き合う場となる。

さらに「NU Station」では、高輪ゲートウェイ駅南改札外3Fテラスを舞台に、「J-WAVE」と協働して駅空間そのものをダンスフロアへと変えるDJプログラムを実施。 DJ EMMAやKO KIMURAらが出演する。 駅前広場のGateway Parkでは「NU Park」を開催。 屋外パブリックダンスフロアとして機能するこのプログラムでは、SHINICHI OSAWAらがDJパフォーマンスを披露する予定だ。

本フェスティバルにメディアパートナーとして参画する『WIRED』日本版は、「SZ Membership」会員を対象に、「NU Festival 2026」の二日券を抽選で20名にプレゼントする（初日の6月26日（金）は入場無料のためチケットは不要）。 音楽やアート、テクノロジーを横断しながら、都市のなかで新しい創造性のあり方を探る「NU Festival」。 新たな都市空間に、音楽やアート、テクノロジーはどのような風景を生み出すのか。 その答えは、現地を訪れる人々自身が見つけることになるだろう。 実験の行方を、ぜひ現地で見届けてほしい





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