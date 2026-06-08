「NAMICS presents TGC新潟2026」地元高校ダンス部とのコラボ決定！Dream Amiがスペシャルパフォーマンス

東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年7月18日に朱鷺メッセで開催する「NAMICS presents TGC新潟2026」の追加情報を発表。新潟市立万代高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションが決定し、Dream Amiが出演する。

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、 TGC新潟 2026）を開催いたします。

この度、追加情報が決定しました。 地元・新潟市立万代高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションが決定し、本日2026年6月8日（月）に同校にてサプライズ発表を行いました。 同校ダンス部の生徒たちは、今後LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによる直接指導を受け、Dream Amiとのリハーサルを経て、当日のステージでDream Amiと共にスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露します。 このコラボレーションは、地域の若者に夢と希望を与える機会となるでしょう。

また、TGC新潟2026は新潟県で初めての開催であり、地元産業や観光の活性化にも寄与することが期待されています。 実行委員会は、このイベントを通じて新潟の魅力を全国に発信し、多くの来場者に楽しんでいただけるよう準備を進めています。 Dream Amiのコメント：こんにちは、Dream Amiです！ この度TGC新潟2026に出演することになりました。

そして新潟市立万代高等学校ダンス部の皆さんとアーティストステージで一緒にパフォーマンスできることをとても嬉しく思います。6月中旬から約1カ月間、EXPG STUDIOの講師が学校を訪問し、振付をレクチャーします。 私も当日に向けて準備を頑張るので、一緒に素晴らしいパフォーマンスを作り上げましょう！ TGC新潟のステージで皆さんと共演するのが楽しみです。

Dream Amiは2002年にdreamへ加入し、E-girlsの中心メンバーとして活躍。2015年のソロデビュー後は映画『ズートピア』日本版ガゼル役で声優初挑戦し、主題歌『トライ・エヴリシング』が話題に。 近年はライフスタイルブランド「Vintry」のプロデュースやYouTube活動を展開。2025年には8年ぶりのソロライブツアーを開催し、2026年3月にはミュージカル『ジキル＆ハイド』に出演するなど幅広く活躍しています。 今回、新潟市立万代高等学校ダンス部と魅せる一日限りのスペシャルステージにご期待ください。

出演者（モデル）：青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他（50音順）。 ゲスト：柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他（50音順）。

TGCは前身の「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の福井県鯖江市を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化する目的で、TGC会場内でのプロモーションブース展開や地方都市でのTGC開催を実施。2015年には「TGC地方創生プロジェクト」を発足し、同年の北九州を皮切りに富山、広島、静岡、熊本、和歌山、松山、香川、そして新潟へと開催地を拡大。 今後もTGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。 TGC新潟2026は、ファッションショーだけでなく、音楽ライブや地元グルメのブースも充実し、家族連れでも楽しめるイベントを目指しています。 チケット情報や詳細は公式サイトをご確認ください





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