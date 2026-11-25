KDDIと沖縄セルラー電話は11月25日、衛星とスマートフォンの直接通信を活用した緊急通報サービス「au Starlink Direct SOS」において、「My au」アプリが新たに対応したと発表した。日常的に利用するアプリから直接SOSを送信できるため、事前の専用アプリダウンロードが不要になる。あわせて「au Starlink Direct SOS」のRCS公式アカウントも開設し、メッセージの開封確認など通報時の安心感を高めた。

KDDIと沖縄セルラー電話は11月25日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」を利用した緊急通報サービス「au Starlink Direct SOS」において、「My au」アプリが新たに対応したと発表した。

料金やデータ利用量の確認などで日常的に利用されているMy auが対応することで、ユーザーは特別なアプリを新たにダウンロードすることなく、au Starlink Direct SOSを利用できるようになる。au Starlink Direct SOSは、au 5G／4G LTEの圏外エリアでも、空が見える環境であればStarlink衛星を介してテキストでSOS情報を送信できるサービスだ。24時間365日体制のau Starlink Direct SOSセンターが情報を受信し、警察や消防、海上保安庁といった緊急通報受理機関へ通報を行う。 5月28日のサービス開始以降、実際に圏外から送信されたSOSが警察や消防への通報につながった事例もあり、万が一の際の安心感が増したとして好評を得ているという。

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これまで「auカーナビ」「auナビウォーク」「家族の安心ナビ」「ヤマレコ」などが対応してきたが、新たにMy auが加わったことで、山間部や海上などのアウトドアだけでなく、郊外の道路や山道でのドライブ、旅行先での急病・事故など、日常生活の延長にある圏外シーンでも通報しやすくなった。 My auの対応にあわせ、11月25日にau Starlink Direct SOSのRCS公式アカウントも開設した。 RCSは、Google メッセージやiPhoneのメッセージといったOS標準搭載のアプリでメッセージのやりとりができるサービスだ。

RCS公式アカウントの開設により、通報メッセージの送信先がau Starlink Direct SOSセンターであることをアイコンやアカウント名で一目で確認できるようになった。 さらに、センター側がメッセージを開封すると「開封済み」と表示されるため、救助を待つ間も通報が確実に伝わっていることを把握でき、通報後のやりとりも安心して行える。 圏外環境になると、対応アプリ上に衛星SOSボタンが表示される。 ユーザーはボタンをタップし、画面のフォーマットに沿って被救助者の状態や周辺状況など、通報に必要な情報を入力する。

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入力した情報はメッセージアプリに転記され、au Starlink Direct SOSセンターがテキストを受信次第、内容に応じて緊急通報受理機関へ通報する。 受理後は、通報区分と位置情報に基づいて救助などの対応が行われる仕組みだ。 あらかじめ状況を整理して入力できるため、迷子から不慮のけがや事故まで、子どもから大人まで幅広い年代が円滑に緊急通報へつなげられる。

利用対象はauの契約者に加え、UQ mobileやpovo、他社回線のユーザーであっても「au Starlink Direct専用プラン」または「au Starlink Direct専用プラン＋」を契約していれば追加料金なしで利用できる。 なお、au Starlink Direct SOSの公式サイト上では、SOSの通報デモ体験も用意されている。