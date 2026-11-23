バイエルン・ミュンヘンの幹部ウリ・ヘーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が、ジャマル・ムシアラの病気と契約状況について公に言及したことを、マイク・フランツ氏が厳しく批判した。

に出演した際、クラブ幹部を痛烈に批判した。 騒動の発端は、ヘーネス氏とルンメニゲ氏による最近のメディアでの発言だ。 両氏はムシアラが抱え続けている神経系の問題を理由に、同選手の契約を再評価する可能性について公然と語った。 23歳の攻撃的MFは今季、 ブンデスリーガ での出場がわずか4試合、得点は1ゴールにとどまっている。

こうした内部での議論が公になったことで、ドイツサッカー界では広く議論が巻き起こり、ファンも識者も、繊細な個人の問題への対応に驚きを示している。 フランツ氏は、バイエルン首脳陣が若きスターに対して容認できない振る舞いをしていると厳しく批判した。 ただし、ヴィンセント・コンパニ監督とスポーツディレクターのマックス・エーベルル氏は批判の対象から明確に外した。

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「バイエルンの首脳陣がここでやっていることは、私の見方では卑劣で、威圧行為に近い。 申し分のない対応をしているコンパニやエーベルルのことではなく、ヘーネス、ドレーゼン、ルンメニゲの行動について言っている」とフランツ氏は述べた。

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「このレベルで、病状や、それが選手の給与に及ぼし得る影響について公に話すのは不適切だ。 私には容認できない。 ジャマルが復帰のためにできる限りのことをしてきたのを忘れてはならない」