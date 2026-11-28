米国発アウトドラブランド、L.L.Beanを日本で展開するエル・エル・ビーン・インターナショナル日本支社は28日、来年2月をもって事業を終了することを明らかに… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

1992年、L.L. Beanは日本で歩みを始めました。 以来30年以上にわたり、世代を超えて多くのお客様にご愛顧いただき、私たちは日本でかけがえのない時間を重ねてまいりました。

日本市場への参入以来、多くのお客様との出会いに支えられながらブランドを育んでこられたことに、心より感謝申し上げます。 このたび、L.L. Bean日本支社は2027年2月をもちまして事業を終了することとなりました。 それに伴い、L.L.

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Beanオンラインストア、直営店舗、Amazon店、ZOZOTOWN店、楽天市場店、Rakuten Fashion店は順次営業を終了させていただきます。 長年親しんでくださったお客様にこのお知らせをお伝えしなければならないことを、私たち自身も大変申し訳なく思っております。 しかし、これはL. L.Beanブランドが日本からなくなることを意味するものではありません。