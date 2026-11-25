7日までに麻薬取締法違反（使用）の疑いで逮捕された、ロックバンドRIZE、The BONEZのボーカルJESSEことマック・ファーデン・ジェシー・ソラト容疑者… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

7日までに麻薬取締法違反（使用）の疑いで逮捕された、ロックバンドRIZE、The BONEZのボーカル JESSE ことマック・ファーデン・ジェシー・ソラト容疑者（46）について25日、一部親族や親族が手掛けるブランドのSNSに「不起訴が確定致しました」という内容の文書がアップされた。

JESSE容疑者はコカインを使用したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。 所属事務所は7日「現在、事実関係の確認をすすめております。 今後の対応につきましては、事実関係を確認の上厳正かつ適切に対処してまいります」などのコメントを発表していた。 これらのSNSには25日昼ごろ「この度JESSEはコカイン使用の容疑で逮捕されておりましたが、本日不起訴が確定致しました。

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彼を信じ支援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。 これからも御支援を宜しくお願い致します」と書かれた文書が掲載された。

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同じSNSには16日、父でギタリストのChar（竹中尚人）の本名をはじめ、家族らのものとみられる直筆の署名が英字で記されている文書がアップされ、そこには「さまざまなご意見があること、彼を信じられないという方がいらっしゃることも十分に理解しています」「それでも私たち家族は、家族との面会の機会を犠牲にしてまで、一貫して容疑を否定し、黙秘を貫いている彼を信じています」「「私たちは、ただ彼を信じ、無事に家族のもとへ帰ってくる日を願っています。 どうか皆さまのお力を貸してください。

一人でも多くの方に、署名と応援のメッセージを通じて、彼を支えていただけましたら幸いです」などと書かれていた。