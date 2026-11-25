今年最大の話題作「グランド・セフト・オートVI」はストーリーを一気に駆け抜けて終わらせられるようなゲームではない。気の向くままに寄り道をして，いつしかメインミッションの流れをすっかり忘れてしまう――…

灯台のある孤島を舞台にした，一人称視点のナラティブ・パズルアドベンチャー。 謎めいた島を歩き回り，ボード上の駒を動かしてブロックを破壊するパズルや，ループする密室の仕掛けを解いていく。

「ちょっと気取った言い回しのモノローグを聴きつつ，結局やることはパズル」という，ありがちな作品の雰囲気がよく出ている。 見下ろし視点で迫りくるゾンビの群れをなぎ倒し，レベルアップ時に提示される3択のパーク（強化要素）を選んでビルドを組んでいくサバイバルシューター。 ヴァンサバ風ローグライトの文法をそのままパロディ化し，つい「もう1回」と再挑戦してしまう。

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「またか」とは思うが，遊んだら面白いのも確か。 時間をスローにする特殊能力を駆使しながら，街中の敵をスタイリッシュに蹴散らしていくアクションシューター。 敵を倒すのに手間取ると時間切れでゲームオーバーになってしまう。 いわゆる覚えゲーだが，何回も挑戦していると案外先に進めなくもない。

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どこか懐かしい手触りだ。 現代アメリカのあらゆる文化を容赦なく風刺してきたGTAだが，ついにその矛先（と愛あるイジり）がインディーゲームにまで及んだかと思うと感慨深い。 本編の犯罪稼業に疲れたら，自宅のソファで（ゲーム内の）インディーゲームに没頭して「本編もあまり進んでないのに何時間溶かしているんだ？ 」などとぼやいてほしい。

なんとも「昭和のゲーム」というか，当時の価値観が逆に爽やか。 もちろんプレイできる さて，いろいろとお伝えしてきたが，これらは広大なレオナイダ州に詰め込まれた膨大なコンテンツの一握りにすぎない。 チャレンジなどの達成度をコツコツ上げる王道の遊び方もあれば，自分の気に入った場所だけを深掘りしたっていい。