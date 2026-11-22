『GTA 6』は、思いのまま犯罪に手を染められる、刺激的で騒々しいアウトロー生活を楽しめる作品として登場した。しかし一方で、このゲームにはそれとは対照的な、もう少し地味で控えめな側面も用意されている。ブルーカラーの現場労働者たちは、屋根の修理や石こうボードの補修といった作業までゲーム内のアクティビティに含まれていることに気づき始めている。

自分の顔をピーナツに見せるフェイスフィルターでおなじみの人気ライブストリーマー、TheBurntPeanut氏は、裏庭のデッキ手すりに仮想の木製サイディング材を取り付けながら、「次のミッションではきっと歯磨きでもさせられるんだろうな」と冗談を飛ばした。

Advertisementサウスフロリダにある2人のボロボロのマイホームで、現実時間の最長1時間ほどを費やして仮想の石こうボードを張り、壁のペンキを塗り、屋根を修理すると、ゲームからは光り輝くピンク色のハートアイコンと、恋人からの感謝を伝えるいくつかのセリフが報酬として与えられる。 こうした一連の作業アクティビティは、プレイヤーが比較的単調なルーチンワークをこなすことで、そのシンプルさゆえに「禅（Zen）」のような心の平穏を見いだせる、近年拡大中のシミュレーターゲーム市場を彷彿とさせる。

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例えば『PowerWash Simulator』では、プレイヤーは文字通り高圧洗浄機を使って、泥だらけの遊具や裏庭のパティオをひたすら洗浄する。 このゲームはPCゲーム配信プラットフォームSteamで絶賛されており、4万人近くのユーザーが評価を寄せ、「圧倒的に好評」のステータスを獲得している。 Took the day off work to play GTA VI. The game made me paint a wall.

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🎨😂 In a clip that's going viral in Brazil, Jason grabs a paint roller and gets to work on a wall, with a "Paint" prompt and everything. Rockstar really added home improvement to a crime game, and somehow it's still fun to watch. Tip: don't skip these small activities.

They make Jason and Lucia's life feel real, not just a list of missions. 🏠