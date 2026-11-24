ジャンルを問わず活躍した人々を讃えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2026」で、朝井リョウ氏や岡本多緒氏ら8組が受賞した。授賞式＆パーティは11月30日午後7時に開催され、公式サイトやYouTube、X、TikTokでライブ配信される。

小説家の 朝井リョウ 氏、俳優の 岡本多緒 氏、5人組グループの CORTIS 、サッカー選手の 中村敬斗 氏、俳優の坂東龍汰氏、フィギュアスケートペアの 三浦璃来 ＆ 木原龍一 組、5人組ダンスボーカルグループのM!LK、ミュージシャンの吉井和哉氏の8組が、「GQ MEN OF THE YEAR 2026」を受賞することが25日に発表された。「GQ MEN OF THE YEAR 2026」は、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人々を讃えるアワードである。

授賞式＆パーティは11月30日午後7時から開催される。イベントの様子は、『GQ JAPAN』の公式ウェブサイトおよび「GQ MEN OF THE YEAR 2026」特設サイト、YouTube、X、TikTokでライブ配信される予定だ。

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GQ MEN OF THE YEAR 2026の受賞者と活躍の概要

朝井リョウ氏は、作家生活15周年記念作品の長編小説『イン・ザ・メガチャーチ』で第23回本屋大賞を受賞した。4月9日に発表された同賞で大賞に選ばれ、2026年の大きな成果となった。2009年に『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビューし、2013年には『何者』で直木賞、2021年には『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞している。

岡本多緒氏は、14歳でモデルデビューし、2006年に渡仏してトップモデルのTAOとして世界のトップメゾンのショーや広告で活躍した。2013年の映画『ウルヴァリン：SAMURAI』で映画デビューし、濱口竜介監督の映画『急に具合が悪くなる』では第79回カンヌ国際映画祭で、ヴィルジニー・エフィラとともに最優秀女優賞を共同受賞した。日本人として初の同部門受賞者となる。監督としては『サン・アンド・ムーン』（2023年）で監督デビューを果たしている。

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中村敬斗氏は、2026年開催の北中米ワールドカップで全4試合に左ウイングバック等でスタメン出場し、1ゴール・1アシストを記録した。国際Aマッチには33試合出場で11得点を記録している（2026年11月時点）。ワールドカップ後はリーグ・アンのオリンピック・リヨンに完全移籍している。

坂東龍汰氏は、2024年のTBS系ドラマ『ライオンの隠れ家』で頭角を現し、第122回ザテレビジョンドラマアカデミー賞で助演男優賞を受賞した。映画『爆弾』（2025年）では第49回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞している。2026年は舞台『危険なワルツ』『カッコーの巣の上で』、映画『未来』『黒牢城』『我々は宇宙人』『わたしの知らない子どもたち』に出演した。

ペア、グループ、ミュージシャンの受賞理由

三浦璃来＆木原龍一組は、2019年にトライアウトで出会ってペアを結成した。2022年の北京オリンピックで入賞を果たし、ミラノ・コルティナ五輪ではショートプログラム5位から逆転し、日本フィギュアスケートペア史上初となる金メダルを獲得した。4月17日には現役引退とプロ転向を表明している。

CORTISは、BIGHIT MUSICから2025年8月にデビューした5人組ボーイグループである。2026年5月に発売した2nd EP『GREENGREEN』は、発売4日目で200万枚を記録した。累計販売枚数は463万枚を超え、2026年10月時点の数字として示されている。デビュー1年目に単独ツアー『PUT YOUR PHONE DOWN』を日本、韓国、北米など全9都市で行い、米国の野外フェス『ロラパルーザ・シカゴ』や『ロック・イン・ジャパン・フェスティバル』にも出演した。

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M!LKは、2014年の結成後、長い下積み期間を経て2021年にメジャーデビューした。バラエティ番組での応用力、ドラマや映画で証明した演技力、アーティストとしてのパフォーマンス力を兼ね備え、SNSを活用したブレイク戦略も注目を集めた。吉井和哉氏は、10代でERO率いるURGH POLICEにベーシストとして加入し、22歳でTHE YELLOW MONKEYを始動して1992年にメジャーデビューした。2001年に活動を休止し、2004年に解散したのち、2003年からソロ活動を始めている。2016年にはTHE YELLOW MONKEYが再集結した。

授賞式と特別版『GQ JAPAN』が示す今後の予定

授賞式＆パーティは11月30日午後7時に開催され、イベントの模様は各公式チャンネルでライブ配信される。受賞者の活動は、授賞式の後も続いていく。

『GQ JAPAN』の2027年1月・2月合併号は、「GQ MEN OF THE YEAR 2026」を特集する。通常版の表紙は、「GQクリエイティビティ・アワード」受賞者のYOSHIROTTEN氏がアートワークを手掛け、全受賞者が登場する。1月号増刊の特別表紙版ではM!LK、2月号増刊の特別表紙版ではCORTISにフォーカスした。誌面の中面には、全受賞者のロングインタビューや特別な撮り下ろし写真が掲載される。

受賞者の今後の予定としては、朝井リョウ氏の最新刊『心めくり／幸せさがし／夢のつづき』（講談社文庫）が12月15日に発売される。三浦璃来＆木原龍一組は2027年1月から、自ら企画した全国約10都市を巡る「りくりゅうのありがとうツアー」を開催する。吉井和哉氏は、2026年12月9日にニューアルバム『イキモノエネジー』をリリースし、2027年1月27日に『みらいのうた』のBlu-ray＆DVDを発売、2月9日からソロツアー「イ・キ・モ・ノ・エ・ネ・ジ・ー」がスタートする。