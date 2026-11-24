IoTに関連する専門用語の数々をわかりやすく解説していきます。今回は「GNSS（ジーエヌエスエス）」をご紹介

配送トラックの現在地を地図に表示したり、農業機械が畑を正確に走ったりする場面では、人工衛星の電波を使って位置を調べる「GNSS」が役立っています。 カーナビやスマートフォンでおなじみのGPSも、GNSSの一種です。

では、衛星からの電波だけでどうして現在地がわかるのでしょうか。 基本的な仕組みから、IoTの現場での使い方まで解説します。 GNSSは「Global Navigation Satellite System（全球測位衛星システム）」の略で、人工衛星の電波を使って位置や時刻を調べるシステムの総称です。 米国のGPSのほか、欧州のGalileoやロシアのGLONASS、中国のBeiDou（北斗）、日本の準天頂衛星システム「みちびき」などがあります。

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スマートフォンなどでは、複数の衛星測位システムに対応していても、こうした機能をまとめて「GPS」と呼ぶことがあります。 GNSS対応の受信機には、GPSやGalileoなど、複数のシステムの電波を組み合わせて使える製品もあります。 受信できる衛星が増えれば、高層ビルや山で空の一部が隠れていても位置を求めやすく、日本の上空に長くとどまるように設計された「みちびき」も役立ちます。

例えば、2026年9月に発売されたAppleの「iPhone 18 Pro」は、GPSやGalileo、日本の「みちびき」（QZSS）、インドのNavICなど、6つの衛星測位システムに対応しています。 Appleの公式仕様では、この機能を「高精度2周波GPS」と表記しています。 GPSやGalileoなど、どの衛星測位システムでも、位置を求める基本的な仕組みは共通です。 GNSS衛星は自分の位置と正確な時刻を電波に載せて送っています。

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受信機は、その電波が届くまでの時間から衛星との距離を計算します。 距離がわかっている衛星が1機だけでは、どこにいるのか決められません。 通常は4機以上の衛星からの信号を組み合わせ、緯度や経度、高さを求めます。 正確な時刻の情報も得られるため、GNSSは位置の把握だけでなく、設備の時刻合わせにも利用されます。

GNSSは、位置を調べるだけなら携帯電話の電波やインターネットを必要としません。 受信機が衛星からの信号を受け取って計算するため、通信圏外でも空が開けた場所なら測位できます。 ただし、取得した現在地を遠くの人に知らせるには、別の通信手段が必要です。 精度にも限界があり、一般的な測位では数mから十数mほどの誤差が生じることがあります。

高いビルや山に電波を遮られたり、建物に反射した電波が届いたりすると、現在地がずれる原因になります。 屋内や地下では信号を受信しにくく、GNSSだけで位置を把握するのは苦手です。 IoTの現場では、GNSS受信機を搭載した端末が現在地を調べ、携帯電話回線などでクラウドへ送る構成がよく使われています。 例えば、配送トラックが一定の間隔で位置を送信すれば、管理者は現在地や移動経路を地図で確認し、集荷や配送の進み具合に応じて配車を調整したり、問い合わせに対応したりできます。

工事現場で使う重機や屋外に置いた高価な設備の管理にも向いています。 装置がどこにあるか定期的に記録しておけば、複数の現場に分散した機械の所在を把握しやすくなります。 あらかじめ決めた区域から外れたときに通知する運用も考えられるでしょう。 ただし、配送車がどの道路を走っているか確認するのと、農業機械が畑の同じ列を正確に走るのとでは、必要な精度が異なります。

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車両の位置管理なら数mの誤差が許容できる場合もありますが、農業機械の自動運転や建設機械の精密な作業では、数cm単位の正確さが求められます。 この高い精度を実現する方法の1つが「RTK（リアルタイムキネマティック）」です。 正確な位置がわかっている地上の設備で衛星の電波を観測し、その情報を使って測位の誤差を小さくします。 RTKに対応した受信機と補正情報を組み合わせれば、条件がよい場合には数cm程度の誤差で位置を求められます。

RTK測位に必要な補正情報は、外部のサービスから受け取る方法もあります。 ソラコムは2026年9月、同社が運営する「SORACOM IoTストア」で、Quectel（クエクテル）が提供するRTK補正情報サービスの単体提供を開始しました。 すでに対応するGNSS受信機を持っていれば、補正情報サービスだけを契約して利用できます。 利用時には、RTK対応の受信機と、補正情報をインターネット経由で受け取る通信環境（「SORACOM Air for セルラー」など）が必要です。

導入前には、受信機がサービスに対応しているか、利用する地域が提供エリアに含まれているかを確認しておきましょう。