現地時間の2026年11月23日(月)、アメリカのバージニア州とオレゴン州が「Grokが女性や子どもの写真を何の制約もなく性的に描写し続けている」として、SpaceXを提訴しました。

当初、スパイシーモードの安全対策は非常に緩かったため、Grokが要求されていないにもかかわらずヌード画像を生成することもありました。 X SafetyとxAIは当初沈黙を守っていたものの、最終的に謝罪し、有害な出力を阻止するための追加の安全対策を講じ、ポリシーが再設計されたと発表。

しかし、バージニア州とオレゴン州の州司法長官は、SpaceXSIの声明は誤解を招くものであり、むしろAI市場シェアを拡大するために性的なコンテンツを密かに受け入れていたと主張。 そして、記事作成時点でもGrokはNCIIやCSAMを生成し続けていると主張しました。

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バージニア州司法長官のジェイ・ジョーンズ氏が公開した訴状には、「一度作成され共有されたGrokで生成されたCSAMやNCIIは、完全に消去することは決してできず、児童虐待の永久的な記録となり、生涯にわたって再び共有される可能性があります」「バージニア州はこうした危害から子どもたちを守ることに深い関心を持っています」と記されています。 ジョーンズ司法長官とレイフィールド司法長官は、数百万人の住民が被害を受けたと主張。

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また、Grokの被害者の多くは慢性的な不安、うつ病、PTSDに苦しむ可能性があり、画像がAIによって生成されたものであることに気づかないユーザーもいるため、評判に傷がつく可能性もあると主張しました。 加えて、GrokがXと統合されているため、若いユーザーもAIコンテンツに触れ、性的虐待の被害者となり、再びトラウマを負う可能性があるとまで主張しています。 を実施できたはずだと主張。 しかし、Grokのレッドチーム演習を担当するX Safetyチームは、わずか2、3人にまでチームメンバーが縮小されていたと両司法長官は主張しています。

加えて、SpaceXは業界標準の安全対策を用いず、女性や子どもの安全よりも利益を優先しながら、安全管理責任者を公表すらしていないと非難しました。