ウェブブラウザ「Firefox 161」の正式版が公開されました。内蔵VPNの有効・無効をウェブサイトごとに設定したり、キーボードショートカットで閲覧中のタブのURLをコピーしたりできるようになっています。またデスクトップ版では閲覧データを素早く消去できるボタンが追加されたほか、Android版ではウェブページの読み上げ機能が利用可能になりました。

Firefox 149で追加された内蔵VPNの機能が強化され、ウェブサイトごとにVPNを有効にするか無効にするかを設定できるようになりました。 例えばオンラインショップではVPNを有効にし、VPN経由ではアクセスに支障が出る銀行のウェブサイトなどでは無効にするといった使い分けが可能です。

ルールは設定画面の「プライバシーとセキュリティ」にある「VPNルールの管理」から設定可能。 ウェブサイトごとに「常にオン」「常にオフ」を選択でき、以降は登録したウェブサイトにアクセスするたびに設定が自動で適用されます。 これまでデスクトップ版Firefoxのプライベートウィンドウには、プライベートブラウジングのセッションを素早くリセットできる炎のマークの「Fire」ボタンが用意されていました。

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Firefox 161では通常のウィンドウにもFireボタンが追加され、設定画面を開くことなく閲覧履歴やダウンロード履歴、Cookieとサイトデータ、一時ファイル、フォームへの入力履歴、ウェブサイトごとの権限や設定などを消去できるようになります。 閲覧中のタブのURLをキーボードショートカットでクリップボードにコピーできるようになりました。

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デフォルトではキーの組み合わせが割り当てられていないため、利用するにはFirefoxの設定画面の「タブとブラウジング」にある「キーボードショートカットをカスタマイズ」から任意のキーの組み合わせを登録する必要があります。