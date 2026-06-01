「DNAERO ルミエイジ バブルフォームクレンザー」がTikTokライブで話題！美容液発想の低刺激泡洗顔

TikTokライブコマースで7ヶ月連続1位の実績を誇るチャンネルが、韓国ブランド「DNAERO」の新製品を紹介。弱酸性処方やナノ技術で肌に優しく、美容成分を角質層まで届ける泡洗顔が注目を集めている。

近年、TikTokライブコマースは美容業界において大きな影響力を持つ販売チャネルとして急速に成長している。 特に実演を交えたリアルタイムのレビューや双方向コミュニケーションが消費者の購買意欲を高める手法として注目されており、国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネルがその先頭に立っている。

このチャンネルはTikTok Shopのスターランキングで7ヶ月連続1位を獲得するなど、販売力と影響力を継続的に発揮しており、ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属するチームが企画力・演出力・販売導線設計を強みに数々のヒット配信を生み出している。 最近では韓国メーカーとの連携を強化し、韓国現地からのライブ配信や直接提携による独占販売を実現。

注目商品の先行展開にも積極的に取り組んでおり、その中で特に話題を集めているのが韓国ブランド「bravity」から展開されるスキンケア・メイクアップライン「DNAERO（ディネロ）」の新製品「ルミエイジ バブルフォームクレンザー」だ。 本製品は美容液発想のバブルフォームクレンザーとして開発され、乾燥による肌ダメージをはじめ水分・鎮静ケア、バリアケア、ハリ感、トーンアップなど多角的な肌悩みにアプローチする。 特筆すべきは肌に優しいpH5.5の弱酸性処方を採用し、敏感肌でも毎日使いやすい低刺激設計である点だ。

注目の成分として、肌のコンディションを整える整肌成分「エクソソームPDRN」と、毛穴より約1,700倍小さいとされる独自技術の「ナノEF100」を配合。 これによりこだわりの美容成分を角質層のすみずみまで届ける設計を実現している。 さらに保湿成分として「アロエベラ葉エキス」と「7種のヒアルロン酸」を配合し、洗顔中もしっとりとしたうるおいをキープ。 また「セラミド」を配合することで肌のバリア機能を守りながら優しく洗い上げる処方となっている。

これらの特徴が多くの視聴者の関心と共感を呼び、TikTokライブ配信では使用感や肌悩みに関する質問が相次ぎ高いエンゲージメントを生み出した。 このチャンネルは美容・韓国コスメ・健康食品から自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで幅広いジャンルを展開する一方、TikTok Shopを活用した「地方再生プロジェクト」を推進し宮城県、三重県、北海道など全国各地の自治体や地元企業と連携。2日間で売上4,000万円超を記録するなど地域活性化にも積極的に取り組んでいる。

今後もライブコマース市場はさらに拡大が予想され、このチャンネルのような革新的な取り組みが業界を牽引していくだろう





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スキンケア Tiktokライブコマース DNAERO バブルフォームクレンザー 低刺激

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