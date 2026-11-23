武侠オープンワールドの風景と人物を、HDRとニューラルレンダリングの設定を切り替えて比較検証。

設定は「DLSS」に切り替え、「DLSSニューラルレンダリング」のオン・オフを切り替えて検証します。 出力解像度は4Kで、DLSSを有効にした条件では品質設定に「DLAA」を使用。 比較にあたっては明るさ設定からHDRのオン・オフも切り替えています。

明暗の表現範囲を広げるHDR（ハイダイナミックレンジ）技術は、対応モニターにおいてその真価を発揮します。 夕暮れの眩い輝きや水面の反射をリアルに描き出しながら、影になった部分の緻密な質感までも鮮明に表現することが可能です。 DLSS 5のニューラルレンダリングは、ゲームが描写した画面を土台にし、AIで光の当たり方や素材の質感をリアルタイムで描き出す技術です。 NVIDIAの本作向け資料では、炎の光がろうそくの蝋を透かして淡く広がる様子や、日差しが葉を透過する様子、古い石碑の表面の質感などが例として挙げられています。

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まずは夕日が差す広場から。 HDRオフ同士で見比べると、ニューラルレンダリングをオンにした画面は、手前の石欄干や奥の岩肌の黄色みがやや控えめです。 HDRをオンにした右の2枚では、岩肌や屋台の布に当たる夕日の金色がぐっと強くなります。 こう並べると、ニューラルレンダリングの差よりも、HDRを切り替えたときの変化のほうがひと目で分かります。

高台から水辺を見下ろす場面では、空の太陽と、水面に伸びる反射に注目。 HDRオンの画像では雲のオレンジ色が濃く、水面の反射と、逆光で暗く見える人物や松との明暗差が際立ちます。 ニューラルレンダリングを切り替えたときの変化は広場よりも小さく、HDRをそろえた2枚では逆光の印象がよく似ています。 夜桜を見上げる場面でも、真っ先に目を引いたのはHDRの差でした。

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HDRをオンにすると、天の川の青白い帯が夜空にくっきりと浮かび、花の紫や足元の岩を覆う緑もぐっと鮮やかに。 暗い枝のシルエットが残るぶん、照らされた花がよく映えます。 HDRの設定をそろえてニューラルレンダリングを切り替えると、花や枝の色合いには細かな違いが見えますが、星空と花がつくる夜景の印象はよく似ています。 夕景だけでなく夜景でも、画面全体の雰囲気を大きく変えたのはHDRでした。

ただし、HDR対応ディスプレイを使っていても「オンにすると画面が白っぽく薄くなるだけ」と感じている読者の方もいるのではないでしょうか。 一口にHDR対応といっても、信号を受け取れるだけのモデルと、十分な明るさや色域を備えたモデルでは見え方に大きな差があります。 今回の検証ではDisplayHDR 600・DCI-P3 96%対応の「ROG Strix XG32UQ」を使用していますが、輝度やコントラストに余裕がないディスプレイでは明暗差を表現しきれず、かえって眠い印象になりやすい点は押さえておきたいところです。