「CES 2027」に先立ち、Samsungの最新製品が全米民生技術協会（CTA）より高い評価を獲得

サムスン電子株式会社（韓国本社、以下 Samsung ）は、グローバルテクノロジーリーダーとして同社の多様な製品およびサービスが、全米民生技術協会（CTA）による「 CES イノベーションアワード 2027 （ CES Innovation Awards 2027 ）」において高い評価を獲得したことを発表しました。

なかでも最高栄誉である「ベスト・オブ・イノベーション（Best of Innovation）」の受賞数は、2026年の2倍となりました。 特に、ビジュアルディスプレイ（VD）事業部は、ディスプレイおよびオーディオ技術における最新のイノベーションが評価され、2製品が「CES イノベーションアワード ベスト・オブ・イノベーション」を受賞したほか、多数の製品および機能が「CES イノベーションアワード オナー（Honorees）」に選出されました。 また、デジタルアプライアンス（DA）事業部も、日々の利便性や効率性、機能性を高める生活家電のイノベーションが認められました。

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これには、2024年の初代モデルでの受賞に続き、進化した「Bespoke AI Laundry Combo」も含まれます。 革新的なテクノロジーとデザインを披露する世界最高峰の舞台「CES 2027」は、1月6日（水）から9日（土）まで米国ネバダ州ラスベガスで開催され、来場者はSamsungの次世代イノベーションをいち早く体験できます。 Ultraシリーズは、パフォーマンス、機能性、イノベーションにおけるSamsung Galaxyの最高基準を象徴するモデルです。