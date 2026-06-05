「CELEVI YOMITAN」で1棟のヴィラを70口に分割し、合理的な所有が可能に

「CELEVI YOMITAN」は、1棟のヴィラを70口に分割し、1口単位で所有することが可能なサービスです。このサービスは、単なる会員権や利用権ではなく、建物の共有持分として所有する仕組みを採用しています。オーナーは、対象物件について持分を取得し、資産として保有することができます。ヴィラの清掃、運営管理、設備管理、宿泊運営などは運営側が担当します。オーナーは、通常の別荘所有で発生しがちな清掃手配、宿泊管理、メンテナンス対応などの手間を抑えながら、プライベートヴィラでの滞在を楽しむことができます。オーナーが利用しない宿泊枠については、運営側がオーナーから買い取り、一般宿泊として活用します。これにより、所有している宿泊権を全て利用しなかった場合でも、無駄にならず収入を得られる設計としています。ホテルに泊まるだけではなく、毎年訪れたい場所を所有する。CELEVI OWNERS CLUBは、旅に使うお金を、資産になる体験へと変えていきます。新しいリゾート所有の選択肢です。また、CELEVI OWNERS CLUBでは、将来的に複数拠点の相互利用を可能にすることで、オーナーが一つの物件だけでなく、複数のリゾートヴィラを利用できる仕組みの拡充を目指します。CELEVI OWNERS CLUBでは、サービス内容、購入スキーム、利用方法、費用、現地内覧について、個別相談を受け付けています。

「 CELEVI YOMITAN 」は、1棟のヴィラを70口に分割し、1口単位で所有することが可能です。1口あたり年間5泊の利用が可能で、通常の別荘所有と比較して、必要な泊数に応じた 合理的な所有 が実現します。

このサービスは、単なる会員権や利用権ではなく、建物の共有持分として所有する仕組みを採用しています。 オーナーは、対象物件について持分を取得し、資産として保有することができます。 ヴィラの清掃、運営管理、設備管理、宿泊運営などは運営側が担当します。 オーナーは、通常の別荘所有で発生しがちな清掃手配、宿泊管理、メンテナンス対応などの手間を抑えながら、プライベートヴィラでの滞在を楽しむことができます。

オーナーが利用しない宿泊枠については、運営側がオーナーから買い取り、一般宿泊として活用します。 これにより、所有している宿泊権を全て利用しなかった場合でも、無駄にならず収入を得られる設計としています。 ホテルに泊まるだけではなく、毎年訪れたい場所を所有する。 CELEVI OWNERS CLUBは、旅に使うお金を、資産になる体験へと変えていきます。

新しいリゾート所有の選択肢です。 また、CELEVI OWNERS CLUBでは、将来的に複数拠点の相互利用を可能にすることで、オーナーが一つの物件だけでなく、複数のリゾートヴィラを利用できる仕組みの拡充を目指します。 CELEVI OWNERS CLUBでは、サービス内容、購入スキーム、利用方法、費用、現地内覧について、個別相談を受け付けています





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