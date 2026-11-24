スポーツ仲裁裁判所（CAS）が、アフリカネイションズカップ2025の王者をモロッコではなくセネガルとする優勝の確定を決めたことで、世界のメディアでは大きな反響が広がっている。同裁判所の仲裁パネルが全会一致で下したこの判決により、近年のアフリカサッカー史上でも屈指の物議を醸した問題に幕が下ろされた。

』紙は、フランスの詩人アルフォンス・ド・ラマルティーヌの「時よ、その旅を止めよ。 幸福な時間よ、その歩みを止めよ」という詩句を引用した。 時とともに過ぎ去っていく幸せな瞬間を、人間は引き留めることができないという意味を込めたものだ。

同紙は、ここ数カ月にセネガルサッカーが経験したことを踏まえると、この詩句は特別な意味を持つと論じた。 そして、2026年1月18日にラバトで行われた決勝はスポーツの勝負の枠を超え、セネガル国民の集団的な記憶の一部になったと強調している。 欧州メディアも判決の波紋を注視『マルカ』紙は「CASがアフリカ杯をセネガルに返還、モロッコは怒りに燃える」との見出しを掲げ、モロッコでは有利な判決が下される可能性が高いと見られていたため、判決が怒りの反応を呼んだと伝えた。

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イタリアの『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙は、二転三転した経緯に注目し、「新たな展開：タイトルはセネガルへ」と書いた。 ローザンヌのCASの判決が、2026年1月18日から続く争いの行方を再び変えたとしたうえで、論争は終わらないものの、アフリカネイションズカップ2025をめぐる問題は最終局面に達したと記している。 反響は活字メディアにとどまらなかった。 米国の番組「CBS Sports Golazo」は、チャンピオンズリーグ中継の合間にこの問題を取り上げ、元シエラレオネ代表のマイケル・ラフード氏がコメントした。