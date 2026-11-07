「Chill with You」1周年記念で新アップデートとDLC配信決定

大人気生産性アプリ「Chill with You : Lo-Fi Story」が1周年を迎え、11月25日に無料ストーリー「君と見る夢」と有料DLC「Room & Cozy Activity」の配信を開始します。

人気生産性ツール兼ゲームアプリ『Chill with You : Lo-Fi Story 』の開発元は、本作の発売から1周年を記念し、大型コンテンツの配信を発表しました。これには、全プラットフォーム向けに提供される無料ストーリーアップデート「君と見る夢」と、PCおよびモバイル端末で展開される有料拡張パッケージ「Room & Cozy Activity」が含まれます。

主要アップデートの配信スケジュール

無料大型ストーリーアップデート「君と見る夢」は、すべてのプラットフォームで11月25日に配信が開始される予定です。これにより、PC（Steam）版、iOS版、そしてAndroid版のすべてのユーザーが、本作のリリース後初となるメインストーリーの新展開を体験できるようになります。

Also read �𾭡ְ����ҥ�׻���ֿ�Ĺ����˾������ with �ѥ���åץ��åȡ�VTuber�Υ��֥�ҥव��ȤΥ����DLC����ָ����̵���ۿ�

一方、有料DLC「Room & Cozy Activity」については、配信時期がプラットフォームごとに異なります。PC（Steam）版向けには、無料アップデートと同日となる11月25日に配信されます。iOSおよびAndroid版については、12月上旬の配信が予定されており、価格は現在未定です。

サトネとの交流と生産性向上機能

『Chill with You : Lo-Fi Story』は、小説を書くことが好きで妄想豊かな少女サトネの部屋を背景にした、作業の集中をサポートするアプリです。プレイヤーは画面内に表示されるサトネとアドベンチャーゲーム要素を通じて交流を深めながら、作業に取り組みます。

Advertisement

アプリには、作業時間と休息時間を設定して集中力を高めるためのポモドーロタイマー機能や、ToDoリスト作成機能などの実用的なツールが用意されています。また、さまざまな作業シチュエーションに合わせたオリジナル楽曲や、多種多様な環境音を流せるBGM機能も搭載されており、没入感のある作業環境を提供します。

サトネとの信頼関係を深める仕組みも特徴的です。例えば、プレイヤーがポモドーロタイマーを利用している間、背景にいるサトネも一緒に机に向かって作業を行います。タイマー終了後などには彼女と会話が可能になり、プレイヤーの作業成果に応じて、新たな環境音や窓の外の風景などのカスタマイズアイテムがアンロックされていきます。

高い評価と今後の開発ロードマップ

本作はPC（Steam）向けに2025年11月にリリースされ、その後2025年4月にiOSおよびAndroid版の配信も開始されました。Steamのユーザーレビューでは、約1万3000件のうち98%が好評とする「圧倒的に好評」ステータスを獲得するなど、非常に高い支持を得ています。

新DLC「Room & Cozy Activity」では、ゆったりと自由なペースで作業できる新ステータス「マイペース」が追加されます。このモードでは、サトネも部屋の掃除をしたり、ベッドに座ってくつろいだりするなどの日常作業や休憩を始めます。

Advertisement

サトネには、新しい生活様式に合わせた100以上の新規セリフが用意されており、作業場所に応じた会話も楽しめます。さらに、発売後には2回の追加アップデートが予定されており、「キッチン」と「ロフト」という新しい作業場所が追加される計画です。

開発元は、これらの新しい作業場所の制作にあたり、今後Steamコミュニティでプレイヤーの意見募集を行うことを明らかにしました。参加を呼びかけており、ユーザーの声がゲーム内の環境構築に反映される予定です。