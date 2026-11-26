シャープの新型スマートフォン「AQUOS sense11」が11月26日に発売された。シャープ直販に加え、通信キャリアやMVNOなど幅広い販路で扱う。一括価格は9万円を超えているが、割引やキャンペーンを活用すればお得に購入できる。

8GB＋128GBは9万4600円、12GB＋256GBは11万9900円で販売する。 先代「AQUOS sense10」の6万2700円（6GB＋128GB）から3万1900円（8GB＋128GB）の値上げ、6万9300円（8GB＋256GB）から5万600円（12GB＋256GB）の値上げになった。8GB＋128GBを10万9780円で販売する。

「いつでもカエドキプログラム」に加入して23カ月目に返却した際の負担額は、新規契約とMNPが7万6774円（3108円×23回）、機種変更が8万112円（3338円×23回）となる。8GB＋128GBを9万9800円で販売する。 新規契約だと1万1000円、機種変更だと2万2000円、機種変更だと5500円（指定プラン加入などの条件あり）の割引が適用される。

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これらの割引を適用した上で「スマホトクするプログラム＋」に加入して25カ月目までに返却した際の負担額は、新規契約が3万9800円（1740円×1回、1730円×22回）、MNPが2万8800円（1256円×1回、1252円×22回）、機種変更が4万5300円（1982円×1回、1969円×22回）。 返却時に残債免除を受けるには特典利用料として最大2万2000円が発生するが、次もスマホトクするプログラム＋の特典申し込みと同時にauで機種変更すると「au買替特典」が適用されて最大2万2000円と同額が割り引かれる。8GB＋128GBを9万9360円で販売する。