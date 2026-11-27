現代は生成AIの普及によって子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しており、子どもが自ら興味や関心を持ち、主体的に考え、行動する力の重要性があらためて注目されている。そうしたなかで積水ハウスは11月11

現代は生成AIの普及によって子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しており、子どもが自ら興味や関心を持ち、主体的に考え、行動する力の重要性があらためて注目されている。 そうしたなかで積水ハウスは11月11日、子ども一人ひとりの「好き」や感性を社会全体で育むことをテーマに、「キッズ・ファースト フォーラム」を東京都内で開催した。

同社は以前から住まいと暮らしの両面から子どもの幸せに向き合い、子ども一人ひとりが自分の「好き」や「大切」に気づく感性を育む取り組みを進めてきた。 今回のフォーラムはそうした活動の一環として行われたもので、産官学の有識者による講演やパネルディスカッションを通じて、子どもの感性を育むためのさまざまなアプローチが紹介された。 当日はまず、文部科学省の田村学主任視学官が「好きを育み、得意を伸ばす」をテーマに基調講演を行い、学習指導要領の次期改訂に向けた動きや、子どもの興味や関心を大切にする教育のあり方について解説した。

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それによると、次期改訂に向けては子ども一人ひとりの「好き」を育み、「得意」を伸ばすことが、教育の重要な視点の一つになるとされている。 基調講演に続いて取り上げられたのは、子どもの感性を育むための具体的な取り組みだ。 このプログラムでは、キッチハイク取締役の川上真生子氏と積水ハウス執行役員の山田実和氏が、小学生向けのエデュテイメント施設「JUNOPARK」や、キッチハイクが展開する「保育園留学（※）」などについて紹介。2027年2月からは、積水ハウスが福利厚生制度に保育園留学を導入することも発表された。