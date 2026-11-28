「AIで強くなる会社」は何が違うのか。AIエンジン「デジブレ」開発責任者が語る勉強会を1月20日(水)新宿で開催

ビジネス コミュニティ バー「 参謀BAR 」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、WakaWaka コミュニティ との月1回のコラボ勉強会として、2027年1月20日（水）19:00より、 参謀BAR 新宿（東京都新宿区）にて「WakaWaka 勉強会・経営参謀コラボ会『「AIに仕事を奪われる会社」と「AIで強くなる会社」は何が違うのか。

「明日から仕事が軽くなる」から始める、AI活用の現在地とその先』」を開催します。 ゲストに株式会社リルスタンダード 代表取締役／ADTANK株式会社 取締役 CROの高森 塁氏を迎え、「AIを使って仕事を軽くする」活用から、「人間の脳の転写」と「暗黙知の継承」まで、AI活用の現在地と未来を解説します。 AIを導入しただけでは、会社は強くなりません。 まずは、日々の業務を「明日からちょっと楽になる」状態にする。

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そのために重要なのが、普段何気なく行っている仕事を、解像度高く言語化することです。 例えば「商談準備」という一言の中にも、過去の議事録を読み返す、お客さまとの約束を拾い直す、前回の反応から今回の提案を考える--といった、さまざまな仕事が隠れています。 ここまで言葉にして初めて、「これはAIに任せられる」という仕事が見えてきます。 そして、本当にAIが企業の競争力になるのは、その先にあります。