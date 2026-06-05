「A Date with Death 2: REMNANTS」レビュー：死神との恋愛を描く没入感あふれる続編

人気恋愛シミュレーションゲームの続編が登場。死神となった主人公が、訓練生仲間やトレーナーと育む恋愛模様を、チャットシステムで体験する。美麗なビジュアルと独自の世界観が魅力。

『A Date with Death 2: REMNANTS』は、 チャットシステム を核とした 恋愛シミュレーション ゲーム であり、前作『A Date with Death』の正統な続編として開発が進められている。

プレイヤーは死後の冥界で死神「0213」として目覚め、死神のトレーナー「5012」と訓練生仲間「0204（アトラス）」の二人と交流を深めながら、やがて恋愛関係へと発展していく。 物語は最初の一週間、二人の死神について知る導入部分から始まり、その後は「5012」ルートか「0204」ルートのどちらかを選択することになる。 ゲーム内ではテキストチャットや電話、さらには「RAD」と呼ばれる談話室での対話を通じて、相手の心情や隠された一面を徐々に明らかにしていく。 これにより、まるで実際にコミュニケーションを取っているかのような没入感を味わえる。

主人公の外見や呼び名は、ゲームプレイ中にいつでも自由に変更可能で、性別や肌の色、ヘアスタイルなど多種多様なカスタマイズオプションが用意されている。 さらに、個性的なサブキャラクターや前作からのおなじみのキャラクターも登場予定で、本作ならではのドラマを盛り上げる。 ただし、攻略可能なキャラクターは「5012」と「0204」の二人のみに限定されており、その分だけ深いストーリーとキャラクター描写が期待できる。 開発元は、プレイヤーの選択が関係性に大きな影響を与えると述べており、リプレイ性も高い。

本作は2024年6月3日時点でSteamにてウィッシュリスト登録10万人を突破するなど、大きな注目を集めている。 現在、KickStarterでは英語のフルボイス化を目指したクラウドファンディングキャンペーンが実施されており（終了日未定）、支援者には限定コンテンツが提供される。 前作はSteamで1万3932件のユーザーレビューのうち98%が好評という「圧倒的に好評」の評価を得ており、その続編として本作への期待はますます高まっている。

美麗なキャラクタービジュアルはもちろん、相手を身近に感じさせるチャットシステムや、丁寧に世界観を描き出したオープニング映像も健在だ。 これらが融合することで、独特な死神の世界にどっぷりと浸ることができる、まさに没入型の恋愛シミュレーションゲームに仕上がっている





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死神 恋愛シミュレーション チャットシステム Kickstarter 続編

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