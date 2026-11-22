韓国の４人組女性グループ・ＢＥＳＴｉｅ（ベスティ）が“奇跡の再ブーム”により再始動し話題を集める中、人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「コンデヒ」に出演し、再結成についての思いを語った。 コメディアンのキム・デヒ扮する「コンデ」から「再結成はいつ...

コメディアンのキム・デヒ扮する「コンデ」から「再結成はいつぶりか」と聞かれ、ヘリョンが「１１年ぶり」と答えると、コンデは驚きを隠せなかった。 そして「アルゴリズムで『恋愛の条件（Ｌｏｖｅ Ｏｐｔｉｏｎｓ）』が上昇していることを、いつ知ったのか？

」と聞くと、ヘヨンが「ファンの方たちから、ＤＭがものすごく届いて知った」と明かし「これは本当に、ＢＥＳＴｉｅが集まらないといけないかも？ と思っていたら、ヘリョンから同じようなメッセージが来た」と言及した。

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続けて「ヘリョンが『私、ユジお姉さんに会おうと思うから出て来て』と言われて、そこからユジからダヘに連絡が行き、突然４人で会うことになった」と伝え、末っ子メンバー・ヘリョンが発起人だったことを明かした。 ４人で集まったのは「１０年ぶりだった」といい、ユジは「みんな全然変わってなくて、久々に会ったようには思えなかった」と述懐し、ダヘは「（緊張で）胃もたれしそうだった」と笑わせた。 そして「私たちは再結成すべきか、良い思い出としてしまっておくべきか迷っていたけど、再会してみて『絶対やるべきだ』と思った」と心境を伝えた。

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そして「発起人」のヘリョンは「お姉さんたちに再会した瞬間、初恋の人と再会したような気分で楽しかった」と振り返った。