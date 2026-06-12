「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」第4弾出演アーティスト4組が追加発表！いきづらい部！・高橋李依・イルミネーションスターズ・DOESら

2026年8月に幕張メッセで開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第4弾出演アーティストとして、いきづらい部！、高橋李依、アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】、DOESの4組が発表された。'イキヅライブ！LOVELIVE!BLUEBIRD'関連のキャラクターグループから人気声優、ゲームユニット、ロックバンドまで多彩な顔ぶれが揃い、イベントの魅力がさらに広がる。

2026 年8月10日から12日まで 幕張メッセ で開催される世界最大の アニソンライブ イベント「 Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第4弾出演アーティストとして、 いきづらい部！

、高橋李依、アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】、DOESの4組が追加発表された。 この発表は2026年5月8日に行われ、追加されたアーティストは多様なジャンルから選ばれている。 いきづらい部！ は数学が苦手で高校受験に失敗した少女、高橋ポルカを主人公とする物語「イキヅライブ！

LOVELIVE! BLUEBIRD」に登場するキャラクターグループで、声優陣による実在のアーティストとして活動する。 高橋李依は人気声優であり歌手としても活躍しており、ソロでの出演となる。 アイドルマスター シャイニーカラーズは人気ゲームシリーズから派生したユニットで、【イルミネーションスターズ】はその中のユニットの一つ。

DOESは『NARUTO -ナルト- 疾風伝』などのテーマ曲で知られるロックバンドだ。

「Animelo Summer Live」は毎年8月に幕張メッセで開催されるアニメソングの大型ライブイベントで、通称「アニサマ」とも呼ばれる。2026年のテーマは「-Messenger-」。 出演アーティストはこれまでに第1弾から第3弾までが発表されており、今回の第4弾でさらにラインナップが充実した。 チケット一般販売は後日発表予定で、公式サイトや公式X（旧Twitter）で最新情報が更新されていく。 イベントでは日替わりの豪華なアーティストによるステージが繰り広げられ、ファンから大きな注目を集めている





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