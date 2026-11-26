Samsung～ 最新スマートフォンや人気のAIタブレット、ウェアラブル製品まで期間限定プライスで登場 ～ サムスン電子ジャパン株式会社は、Amazonで2026年11月27日（金）0:00から…

Samsungサムスン電子ジャパン株式会社は、Amazonで2026年11月27日（金）0:00から11月29日（日）23:59にかけて開催される「Amazon ブラックフライデー先行セール」、および11月30日（月）0:00から12月7日（月）23:59にかけて開催される「Amazon ブラックフライデー」において、Samsung Galaxy対象製品※をセール価格で販売します。

今年のセールでは、2026年8月に発売された最新折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra」や先回りするAI体験と進化したカメラを備えたフラッグシップモデル「Samsung Galaxy S26 Ultra」「Samsung Galaxy S26+」がセール対象になります。 また、10月に発売したばかりの高性能かつ汎用性を備えた「Samsung Galaxy Tab S12シリーズ」がクーポン対象になります。

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スマートフォン・タブレット・スマートウォッチ・イヤホンなど多彩なラインアップを特別価格にてご提供いたします。 ぜひこの機会にSamsung Galaxy製品をご検討ください。2026年11月27日（金）0:00 ～ 11月29日（日）23:59※「Amazon ブラックフライデー先行セール」の対象製品は、先行セール＜2026年11月27日（金）0:00～2026年11月29日（日）23:59＞と、Amazon ブラックフライデー＜2026年11月30日（月）0:00～2026年12月7日（月）23:59＞の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。 ただし、在庫がなくなり次第終了となります。