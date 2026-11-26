Amazonが「Amazon ブラックフライデー」の注目キャンペーンを発表した。iPhone AirやAirPods Pro 3、Dyson製品などを「今年最安値」で販売する「厳選目玉商品」を実施する。ギフトがテーマの「日替わり目玉商品」も展開する。

アマゾンジャパンは11月26日、11月30日午前0時から12月7日午後11時59分まで開催するセール「Amazon ブラックフライデー」の注目キャンペーンを発表した。 先行セールは11月27日午前0時に始まる。

先行セールを含む期間中は、人気ブランドの商品を「今年最安値」で販売するという「厳選目玉商品」を実施する。12月1日からは、4つのギフトテーマごとに対象商品が毎日入れ替わる「日替わり目玉商品」も順次展開する。 厳選目玉商品は、Apple、Beats、Dyson、SALONIAなど人気の高いブランドの商品を中心に、幅広いカテゴリーから選ばれている。 対象商品は日ごとに発表するという。 開催期間は11月27日午前0時から12月7日午後11時59分までだが、Apple製品の一部は11月30日からの販売となる。

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アマゾンジャパンが言う「今年最安値」は、2026年1月1日からブラックフライデーセール開始時までにAmazon.co.jp上で同じ販売者が同じ商品を販売した価格と比べたもの。 クーポンやポイントの適用分は比較から除いているとしている。 対象商品の例として、「iPhone Air」「AirPods Pro 3」、2026年発売のスマートスピーカー「Amazon Echo Studio」、ワイヤレスヘッドフォン「Beats Studio Pro」、Google TVを搭載した小型モバイルプロジェクター「TCL PlayCube 750 ISO」を挙げている。