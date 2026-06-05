「6割以上」Web担当者がSEO業務で生成AIを活用 データ分析やコンテンツ制作も幅広く

Web担当者に聞いた結果、6割以上がSEO業務で生成AIを活用していることが分かりました。AIを活用しているSEO業務として最も多かったのは「データ分析」で66.7％となりました。

自社のサイトで SEO を実施している Web担当者 に、 SEO 業務における 生成AI の活用状況を尋ねたところ、「積極的に活用している（28.6％）」「一部業務で活用している（35.7％）」を合わせて64.3％となり、6割以上が SEO 業務に 生成AI を活用していることが分かりました。

AIを活用しているSEO業務として最も多かったのは「データ分析」で66.7％となりました。 続いて「記事の構成作成（見出し設計）」「記事本文の作成（ライティング）」「リライト・改善」「コンテンツ作成（画像・動画）」がいずれも44.4％となっており、データ分析だけでなくコンテンツ制作の幅広い工程でAIが取り入れられていることが分かります。 また、「60％以上編集・修正している」と回答した人を合計すると44.4％となり、半数近くがAI生成コンテンツに大幅な修正を加えていることが分かります。

この結果から、AIが作成した文章をそのまま公開するのではなく、人が内容の正確性や独自性を確認・補強しながら活用している人が多いことがうかがえます。 AI活用は完全自動化ではなく、「AIが下書きを作り、人が仕上げる」という運用が主流になっているようです。 AI導入後のSEO成果について、「検索流入または問い合わせ数が増加した」と回答した人は合計77.8％にのぼり、AIを活用している人の約8割が何らかの成果向上を実感していることが分かりました。

内訳をみると、「検索流入・問い合わせともに増加した」が33.3％、「問い合わせ数のみ増加した」が33.3％となっており、アクセスを集めるだけでなく、その先のコンバージョンにもAI活用の効果が現れている様子がうかがえます。 AIを活用して最も効果を感じたSEO業務として多かったのは「記事の構成作成（見出し設計）」で44.4％、次いで「記事本文の作成」が22.2％となりました





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SEO 生成AI Web担当者 データ分析 コンテンツ制作

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