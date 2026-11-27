格闘家・秋山成勲（51）の妻でモデルのSHIHO（50）が、28日までに韓国の地上波放送局KBSで放送されているバラエティ番組『新商品発売～ピョンストラン』のYouTubeチャンネルに登場。約5億円…

SHIHO （C）ORICON NewS inc. 格闘家・秋山成勲（51）の妻でモデルのSHIHO（50）が、28日までに韓国の地上波放送局KBSで放送されているバラエティ番組『新商品発売～ピョンストラン』のYouTubeチャンネルに登場。

約5億円で購入したという自宅を公開した。 動画では、玄関の扉が開かれると「まるでギャラリーみたい！ 」「すごく素敵！ 」と歓声が上がった。

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SHIHOは「この家は30年間コツコツと集めて作ったものです」と笑顔で紹介。 都市的で清潔感あふれる空間には、生き生きとしたモンステラなどの観葉植物やサーフボードが配され、スタイリッシュな空間が広がっていた。 プライベート感あふれる寝室へ案内すると、ベッドは長女・サランさんと2人で使用していることが判明。