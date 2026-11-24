アタランタ戦で4-4と引き分けたインテルの副主将ニコロ・バレッラが徹底した集中を要求。水曜日のVfBシュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグ戦を見据えた。

。 水曜日にジュゼッペ・メアッツァで行われるVfB シュトゥットガルト とのチャンピオンズリーグ戦を前にした発言だ。 インテル は、土曜日の敵地アタランタとのセリエAで2-0、3-1、4-2のリードをいずれも守れず、4-4で引き分けた。

クリスティアン・キヴ監督が「甘く、浅い」と評した一戦を経て、15位で試合を迎える。 バレッラは火曜日、TMWを通じて記者団に「ベルガモではリードを奪ったが、追いつかれたことには全員に責任がある。 おそらく集中力が落ちた。 ベルガモから勝ち点1だけを持って帰るわけにはいかない」と語った。

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「100％集中していれば、誰にとっても僕らを相手にするのは難しい。 だが今は、たった5分でも代償を払うには十分だ。100分間、100％の状態でいなければならない」インテルは12試合で17失点と、セリエA上位6チームの中で守備成績が最も悪い。 それでもバレッラは、試合運びの改善についてロッカールームで話し合っていると認める一方、外部の過度な悲観論には反論した。 また、ベルガモでハットトリックを達成しながらも落胆していた若手FWピオ・エスポジトを称賛した。

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バレッラは「ただ、予想外のことが起きるたびに僕らに向けられる悲観論は受け入れられない。 バランスが必要だ」と話した。 エスポジトについては「ピオの素晴らしさは試合後のインタビューにも表れている。3得点では足りなかったから、3点を取ることなど望んでいなかったと話していた。 彼は並外れたことを成し遂げたので、僕らも彼を気の毒に思っている」と続けた。