「24時間テレビ」チャリティーパートナーに選出 家族の絆と挑戦への思いを語る

長年視聴してきた「24時間テレビ」のチャリティーパートナーに選ばれた喜びを語る。医療的ケア児の弟と暮らす双子ピアニスト「兄ーズ」の家族との出会いを通じて、家族の大きな愛と支えの重要性を実感した経験を紹介する。また、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーとの共演を通じて感じた、誠実な姿勢と温かく包み込むような安心感についても述べる。番組を通じて「決して一人ではない」というメッセージを届けたいという想いを込める。

子どもの頃から見ていた「 24時間テレビ 」の チャリティーパートナー として関わらせていただけることを、とても光栄に思っています。 最初は、自分に何ができるのかという不安もありましたが、 医療的ケア児 の弟と暮らす双子ピアニスト「 兄ーズ 」のご家族と出会い、お話を伺う中で、その大きな家族愛に心を動かされ、自分自身も等身大の自分でしっかり向き合いたいと思うようになりました。

順一朗さんと宗一郎さんが医大生として学びながら、難病を抱える弟・弘一郎さんを支え続けている姿に、とても強く心を打たれました。 お二人が、音楽を必要としている子どもたちのもとへ、自らピアノ演奏を届けに行く姿勢にも、大きな優しさと覚悟を感じています。 家族はどんな時も、どこにいても、心の深い場所で繋がっている存在です。 その存在があるからこそ、自分は前に進むことができますし、挑戦する勇気を持つこともできます。

自分らしく、前向きに生きていくための大きな軸になっているのが、家族なんだと思います。 今回の「24時間テレビ」を通して、「決して一人ではない」ということ、そして「あなたがいるから頑張れる」と思える存在の大切さを、さまざまな家族との出会いの中で自分自身も改めて感じていきたいと思っています。 その想いを視聴者の皆さんにも届けられるような時間になったら嬉しいです。 内村さんとは先日ライブイベントで共演させていただきました。

ご一緒する中で特に印象的だったのは、作品に対してどこまでも誠実に向き合う姿勢です。 長年第一線で活躍されている大先輩でありながら、本番直前まで緊張感を持ち、真摯に作品と向き合い続ける姿にとても感銘を受けました。 羽鳥さん、水卜アナウンサーとはこれまで番組でご一緒させていただく機会がありましたが、いつも本当に温かく、優しく受け入れてくださるお二人です。 現場を明るく包み込むような安心感があって、自然と自分らしくいられる存在だと感じています





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