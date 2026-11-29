NPBからメジャー挑戦を目指していた4選手の去就が決定へ。日本テレビ『Going！Sports＆News』の解説者

NPBからメジャー挑戦を目指していた4選手の去就が決定へ。 日本テレビ『Going！ Sports＆News』の解説者で来季巨人のヘッドコーチを務める高橋由伸氏が、注目選手に佐藤輝明選手の名前を挙げました。

今オフは伊藤大海投手、平良海馬投手、そして佐藤輝明選手の3選手がポスティングシステムによるメジャー挑戦を表明。 さらに、髙橋光成投手が海外FA権を行使し、4選手の去就に注目が集まっていました。 各選手にとって、12月1日から突入予定のロックアウトが契約の障壁となる中、日本時間28日には佐藤選手がカブスと契約合意。 その後、平良投手がブルージェイズ、髙橋投手がダイヤモンドバックスへ加入することが正式発表され、伊藤投手も佐藤選手と同じカブスへの契約合意が現地報道されています。

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そんな4選手について、高橋氏は中でも“唯一バッター”の佐藤選手に注目。