ハフィーニャはもはや、チャンスを生み出してバルセロナに攻撃の打開策をもたらすだけのウイングではない。ゴールを重ねたことで、本職のストライカーのポジションを争う有力候補となった

ハフィーニャ の話はゴールだけにとどまらず、オフ・ザ・ボールの動きにも及んだ。 その動きはパスを受けることだけが目的ではなく、チームメイト、とりわけMFの選手たちのためにスペースを生み出すことにもつながっていると説明した。

本人によれば、常にボールを受けようと動いているが、多くの場面で2人のセンターバックが自分についてくることを理解しており、それによってMFの選手たちが前に出てスペースを活用できるようになるという。 さらに、より良い位置にいる味方がいる場面では、自分にボールが来ないことも理解していると付け加え、目指しているのは常に、チームがプレーを続けるうえで可能な限り最良の状況をつくることだと強調した。 また、ピッチ上で自信と献身を保つことの重要性を強調した。

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選手は最終的な結果をコントロールすることはできないが、努力とパフォーマンスはコントロールできるとし、チームはその点でうまくやれているとの考えを示した。 次の水曜日に控えるアトレティコ・マドリード戦については、勝てばリーグ優勝争いでバルセロナがさらに優位に立てるとしながらも、難しい一戦になると警鐘を鳴らした。 シーズンはまだ長く、多くの勝ち点が残されているため、タイトルが決まるのは4月か5月になるだろうと説明した。 さらに、チームは優勝を決めるまで安心することはなく、むしろより一層気を引き締める必要があると付け加えた。