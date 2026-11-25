米OpenAI財団理事でAI安全性研究者のポール・クリスティアーノ氏が、今後1年以内に政府を転覆できるほど強力な「超知能」が登場する確率は約3分の1に達すると警告した。数学研究の急進展や開発速度の1.9倍への加速を受け、AIがAIを改良する連鎖が始まれば数カ月で超知能に至ると予測。米中競争や情報流出により「危険に気づいても止められない」事態を防ぐため、能力向上研究の一時停止を訴えている。

AIスタートアップのエクサウィザーズ AI新聞編集長。 米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。 サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。

シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。 通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。 時事通信編集委員を経て2010年独立。17年12月から現職。 主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。

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』（15年）、『次世代マーケティングプラットフォーム』（07年）、『ネットは新聞を殺すのか』（03年）などがある。 米OpenAI財団の理事を務めるAI安全性研究者ポール・クリスティアーノ氏が、政府を転覆できるほど強力なAIが、今後1年以内に登場する可能性を警告した。 同氏は、現在の開発ペースが続けば、1年以内に人間の能力をはるかに超える「超知能」が誕生する確率は約3分の1に達すると予測している。

クリスティアーノ氏は11月16日に公開されたドワーケシュ・パテル氏のインタビューで、OpenAIや米AnthropicなどのAI企業に対し、安全性が確保されるまで、AIの能力を高める研究開発の一部を停止すべきだと訴えた。 同氏はOpenAIでAIの安全性研究を率いた後、米政府のAI安全性研究機関のトップを務め、2026年9月にOpenAI財団の理事に就任した。 今回の発言は同氏個人の見解だが、AI開発の最前線を知る人物が、自ら関わる企業を含む業界全体に開発の減速を求めたことになる。

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進化が1.9倍に加速 2つの新証拠 第1は、AIによる数学研究の急進展だ。 同氏によると、OpenAIやAnthropicの最新モデルは、直近約1カ月間だけで数百件もの数学研究の成果を生み出した。 同氏は「この1カ月の成果を10年間の進歩だと言ったとしても、非常に生産的な10年間だったことになる」と評価する。 これほど急速な進歩が、AIの開発そのものでも起きる可能性があるという。

METRはAnthropicの内部データを調査し、明確に採点できる課題におけるAIモデルの性能向上が、以前の約1.9倍の速さに加速していると推定した。 AIを研究開発に活用していることが、加速の主な原因とみられる。 METRは調査の根拠となるデータの一部を公開できておらず、加速の正確な実態には不確実性が残る。 それでもクリスティアーノ氏は、2つの動きを合わせると、超知能が今後6～12カ月で登場しても不思議ではない状況になったと考えている。